I fremtiden bygger man huse af levende svampe: Europas førende arkitekturfestival kommer til Aalborg

AALBORG: Hvordan kan man bruge levende svampe som byggemateriale til fremtidens boliger? Hvordan genopbygger vi bedst muligt samfund, der er ødelagt af krig og naturkatastrofer, så de bliver modstandsdygtige og bæredygtige? Og hvordan forbedrer vi lovgivningen på byudviklingsområdet, så der bliver mindre af det tunge bureaukrati og højere kvalitet?

Sådan lyder nogle af temaerne på den førende konference for arkitektur og ingeniørvidenskab, der i denne uge finder sted i Aalborg.

Forberedelsen til afholdelsen af konferencen i Aalborg har været under forberedelse i tre år, og den er rent ud sagt et scoop. Ikke bare for Aalborg, men for hele Danmark, fortæller Marie Frier Hvejsel, arkitekt og lektor på Institut for Arkitektur og Medieteknologi, også kaldet Create, på AAU, der har taget initiativ til at trække konferencen hertil.

Marie Frier Hvejsel er arrangør af konferencen sammen med Paulo J. S. Cruz, der er professor ved University of Minho i det nordlige Portugal og oprindelig har taget initiativ til at starte festivalen. Foto: Martin Damgård

Konferencen, der går under navnet 'International Conference on Structures and Architecture' (ICSA) og er født i Portugal, har siden 2010 samlet de bedste forskere fra hele verden indenfor arkitektur og ingeniørvidenskab - i år sættes der rekord med hele 300 deltagere.

Marie Frier Hvejsel var med allerede på dens første udgave, og den er kendetegnet ved et professionelt og åbent miljø for udveksling af viden i krydsfeltet mellem arkitektur og ingeniørvidenskab, fortæller Marie Frier Hvejsel, der i både 2013, 2016 og 2019 har samarbejdet med professor Anne Beim på Det Kongelige Danske Kunstakademi om at formulere temaer til konferencen i Portugal.

Herigennem har de trukket flere og flere forskere fra Norden med sig til ICSA, der i dag har vokset sig så stor, at den kan begynde at rejse rundt internationalt.

Det er i den forbindelse, AAU har lagt billet ind på at huse konferencen, der ifølge Marie Frier Hvejsel er oplagt at afholde på Aalborg Universitet - og i Danmark.

- Den passer både rigtig godt til AAU og i Danmark i det hele taget, hvor vi har otte skoler og universiteter, der arbejder med netop krydsfeltet mellem arkitektur, design og ingeniørvidenskab. Når vi ser på vores byggeri og på, hvor vi skal hen i fremtiden, hvor vi skal tænke langt mere i bæredygtighed, er vi nødt til at blive endnu bedre til at arbejde sammen på tværs af brancher. Udover at være en international konference, udgør den derved også et oplagt nationalt forum, der kan løfte og skærpe os, og det er tydeligvis noget, mange er interesserede i, siger Marie Frier Hvejsel, der har modtaget et stort antal input til temaer til dette års konference, der tæller 220 præsentationer af forskningsprojekter og seks såkaldte keynote-forelæsninger af internationale profiler, foruden en række udstillinger og workshops.

I Portugal er der en stærk tradition for, at arkitekter og ingeniører arbejder tæt sammen. - Jeg tror, at konferencen kan have en samlende effekt på de to faggrupper i Danmark og på tværs af skoler og institutioner, siger Marie Frier Hvejsel. Foto: Martin Damgård

Videreudvikler konferencen

En stor del af præsentationerne tager afsæt i byrumsdesign, som der er en stærk tradition for forskning i på AAU. Faktisk har arrangørerne anlagt en særlig byrumsvinkel på årets konference, og så har de valgt at skrue op for formidlingen på to plan.

Som tidligere er inputtene blevet evalueret af fagfæller forud og udgivet samlet af et anerkendt forlag - et kvalitetsstempel inden for forskningsverdenen. Fremover bliver nogle af artiklerne også udgivet i et nyt tidsskrift for arkitektur og ingeniørvidenskab.

Og så har Marie Frier Hvejsel og holdet bag den danske udgave valgt at indføre et nyt format til konferencen i form af fysiske prototyper, der ligesom den øvrige forskning skal fagfællebedømmes forinden, og som alle, der har lyst, kan opleve i Create-bygningen på Aalborg Universitet i Rendsburggade 14 under konferencen.

Ud af 30 indkomne forslag, er der valgt 15 projekter ud - udviklet på udviklingsafdelinger på landets store tegnestuer samt af internationale topforskere indenfor arkitektur, design og ingeniørkundskab fra verden over.

De har budt ind med alt lige fra prototyper på et toetagers byggesystem i stampet ler (et alternativ til den traditionelle betonkonstruktion); bud på, hvordan man kan tække bygninger på vandrette flader både smukt og sikkert; samt bud på, hvordan man kan skabe en varm og imødekommende arkitektur ved at tage afsæt i træets egen struktur. Prototyperne bygger herved bro imellem forskning og praksis.

På Søsportsvej 2 kan du lige nu få inspiration til, hvordan du kan tænke kreativt med genbrugsmaterialer. Projektet ledes af Tina Vestermann Olsen, adjunkt på Institut for Arkitektur og Medieteknologi, der arbejder sammen med professorer fra universitet i Antwerpen og ETH i Zürich. Foto: Bente Poder

"Design and build"-workshoppen handler om at arbejde med form, samlinger og materialer, der allerede har haft et liv. Den er blevet til i tæt samarbejde med flere partnere, herunder Stark Gentræ og Hustømrerne, der har leveret genbrugsmaterialer. Foto: Bente Poder

Derudover bliver der ved roklubben på Søsportsvej 2 i Aalborg lige nu afholdt en workshop, hvor 11 arkitekt- og ingeniørstuderende fra hele verden inspirerer til at bygge med genanvendte materialer fra byggeindustrien. Workshoppen handler om, hvordan midlertidige eksperimenter kan inspirere og danne grobund for en bæredygtig permanent byudvikling. Resultatet af workshoppen står færdigt 2. juli og kan opleves sommeren over.

Derudover kan du rundt i byen opleve arkitekturstuderendes afgangsprojekter, blandt andet på hovedbiblioteket, Café Fair og på Create. Et byvandringskort over udstillingerne kan downloades på Creates hjemmeside.