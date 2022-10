Jane har 27.000 par sko og glæder sig til en ting

SINDAL:- Det har været lidt dyrt, siger Jane Jepsen, mens hun sigende med den ene hånd gnider pegefinger og tommeltot mod hinanden.

Hun henviser til gravearbejdet i hovedgaden, Nørregade, i Sindal, hvor hun gennem 51 år har drevet Jane Sko. Den sydlige del af gaden har været gravet op hen over efteråret. I foråret var det den nordlige ende af gaden. Oveni kan man så lægge corona-nedlukninger og nu en stigende inflation.

Gravearbejdet i Sindal lakker nu endelig mod enden og det glæder de forretningsdrivende i byen. Sindal 18. oktober 2022 Foto: Henrik Bo

- Den sidste måned har ikke været sjov. Det er gået godt nok, men det har ikke været imponerende, siger Jane, der nu glæder sig over, at gravearbejdet er ved at være slut.

- Så håber vi, at det hele eksploderer, smiler butiksejeren, der for tiden har ca. 27.000 par sko, som kunderne kan vælge imellem. Faktisk har hun udvidet butikken ind i den nu lukkede brugs ved siden af.

Altid to par

En af kunderne er Søren Grønby fra Hirtshals, der indenfor det seneste år er begyndt at handle hos Jane Sko. Faktisk er det hans tredje besøg i butikken, hvor også konen er kunde.

Jane Jepsen har 27.000 par sko i butikken, som kunderne kan vælge imellem. Her hjælper hun Søren Grønby med at finde et par. Foto: Henrik Bo

- Jane har alt, og så ved hun noget om fodtøj, forklarer han om årsagen til, at han vælger at køre fra Hirtshals til Sindal.

I dag skal han have skiftet de sko, han har på - og også lige have et ekstra par med:

- Man køber altid to par her, afslører han - og får da også rabat, da han når til kassen.

Kunder fra Aalborg

Kunderne hos Jane kommer faktisk også helt fra Aalborg:

- Jeg har fået kontakt til nogle loger, og så holder vi sådan nogle arrangementer om aftenen, hvor der er lidt mad også, fortæller Jane.

Hun håber dog rigtig meget, at de lokale også handler i butikken, nu gaden åbner igen:

- Vi har brug for, at de lokale støtter op om butikkerne.

Klar til jul

Også på den modsatte side af gaden ser man frem til, at gravemaskinerne er ved at pakke sammen.

- Vi glæder os helt vildt, siger Anna Skov Nielsen fra butikken Victoria, der bl.a. sælger blomster, brugskunst og børnetøj.

Anna Skov Nielsen har brugt den lidt stille tid til bl.a. at få gjort julepynten klar i Victoria. Foto: Henrik Bo

Anna lavede for nyligt et opslag på Facebook om duften af asfalt, der afslørede at gravearbejdet i gaden lakker mod enden, og det fik hurtigt næsten 200 likes.

- Jeg har ikke kigget på tallene, men der har været dage, hvor man har tænkt, at det næsten ikke kunne betale sig at holde åbent, fortæller Anna, der dog glæder sig over, at der så i stedet er blevet ryddet op og gjort klar til jul.

- Vi har aldrig været klar så tidligt. Jeg tror, vi er 14 dage foran med julepynten i år, og det er dejligt, smiler Anna, der har haft butikken i 22 år.

Nogle uger endnu

Rørlægger Per Hansen fra Vennelyst har været med hele vejen på projektet med kloakseparering i Sindal. På spørgsmålet om hvor meget, der mangler, lyder svaret med et glimt i øjet:

- Vi mangler bare resten!an afslører dog, at der i Nørregade mangler at blive lagt belægningssten - og ryddet op. Og at det forventes at tage nogle uger endnu.

Per Hansen arbejder for Vennelyst, der har opgaven med at separatkloakere i Sindal. Foto: Henrik Bo

I øvrigt oplyser han, at opgravningen af gaden har haft en god sideeffekt: rotterne i kloakkerne er væk.

- Der var mange af dem, understreger han.