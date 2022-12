Jubel på ny og dyr havn: Nu kommer yderligere 15 millioner til vigtig investering

SÆBY: Sæby Havn kunne i foråret fejre en kæmpe udvidelse, og nu ankommer der allerede penge til yderligere investeringer.

Med en stor donation på 15 millioner kroner fra A.P. Møller Fonden er Vandsportens Hus nu godt på vej til at kunne realiseres som det nye samlingspunkt på havnen.

- Julegaven kom tidligt, og vi har allerede åbnet den, fortæller en begejstret bestyrelse fra foreningen bag Vandsportens Hus, som skal være en ny base for maritime foreninger.

Ud over at samle de seks vandsports-foreninger, der i dag findes på forskellige adresser i små utidssvarende lokaler, vil huset også blive et nyt samlingspunkt for borgere og turister.

Aktiv for byen og havnen

Frederikshavn Kommune har siden den første tanke om Vandsportens Hus opstod støttet projektet.

Lokale fonde har også støttet den tidlige fase, hvor der er udarbejdet prospekter og opstillet økonomi og budget for huset.

- Med denne gave fra A.P. Møller Fonden er vi nu gået ind i en ny fase. Tidligere var vi i en projektfase, nu går vi ind i en ny fase, hvor vi kan begynde at realisere idéen og vores store drøm. Med A.P. Møller Fondens donation, har vi nået halvdelen af det samlede budget, siger Jesper Heinemeier, som er formand for Vandsportens Hus.

De sidste millioner

Den store pengegave betyder, at mange andre og mindre fonde nu også kan se, at projektet er bæredygtigt og godt på vej til at blive realiseret.

- Vi er fulde af fortrøstning for, at det også lykkes at få de sidste millioner kroner rejst, så Vandsportens Hus kan blive en realitet inden for en overskuelig fremtid. Indtil nu holder projektets tidsplan og fortsætter det, håber vi på, at Vandsportens Hus kan indvies i august 2024, siger Jesper Heinemeier.

Foreningerne bag Vandsportens Hus er Sæby Ro- & Kajakklub, SUP-Sæby, Sæby Sejlklub, Sæby Sportsfiskerforening, Sæby Rednings- og Bjærgelaug og Vinterbaderne - De Blå Næser.