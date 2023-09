Kæmpe klokkeprojekt til 1,5 millioner kroner er nu slut

Når man kommer kørende på vej til Lønstrup, passerer man den smukke Vennebjerg Kirke, som ligger på et af Nordjyllands højeste punkter ved Klangshøj.

Der har hidtil stået en klokkestabel i træ, hvorfra der kunne ringes til gudstjeneste.

Men nu vil man fremover kunne høre den fine lyd af kirkeklokker direkte fra kirkens tårn. For takket være en bevilling fra Den A. P. Møllerske Støttefond er kirken nu i mål med et stort klokkeflytningsprojekt, som har været flere år undervejs.

Projektet kommer til i alt at koste omkring 1,5 millioner kroner, og foruden midlerne fra fonden har sognet selv bidraget med bl.a. fra penge fra arv.

Meget glade

- Vi er meget glade for at det her store projekt endelig er lykkes. Det har været længe undervejs, og nu når vi rettidigt i mål. Det var et spørgsmål om tid her til det sidste, da vores klokkestabel var begyndt at rådne i en sådan grad, at der kunne opstå fare for personale og besøgende på kirkegården, fortæller Inger Skamriis Andreasen, der er medlem af menighedsrådet og kirkeværge for Vennebjerg Kirke.

Projektet kommer til at koste omkring 1,5 millioner kroner. Privatfoto

Kirkens menighedsråd og personale vil gerne fejre det fine resultat ved at indbyde til ”Kirkeklokkeflytningskaffe” søndag 17. september efter højmessen kl. 10.30, hvor sognepræst Inge Haandsbæk Vestergaard prædiker.

Hun har fulgt med i projektet med stor interesse:

- Det har været et kæmpe arbejde, som menighedsrådet har knoklet med for at komme i mål, og der har været stor nysgerrighed og interesse fra de lokale borgere omkring det her klokkeflytningsprojekt. Så vi glæder os til at invitere folk op at se kirketårnet med den nye og den gamle klokke. Og man vil i dagens anledning også kunne komme op og se tårnet indefra, siger Inge Haandsbæk Vestergaard.

Klokkens historie

Da man for nogle år siden konstaterede, at klokkestablen af træ var begyndt at rådne, begyndte menighedsrådet at se på, om man kunne flytte den store gamle kirkeklokke tilbage op i Vennebjergs kirketårn, hvor den oprindeligt har hængt.

Kirkens klokke blev støbt helt tilbage i 1448 og hang i tårnet sammen med en større klokke.

Men i 1529 overtog kong Frederik den 1. dog den store klokke for at lave kanoner af den, og sognet fik lov at beholde den anden mindre klokke. Den blev i 1600-tallet flyttet ned i den omtalte klokkestabel af træ, hvor den altså har hængt lige siden.

Ringet solen op

I mange år har Vennebjerg Kirkes graver ringet solen op og ned ved hjælp af håndkraft, men i takt med at der mange steder bliver indført automatisk ringning, ønskede menighedsrådet også det i Vennebjerg.

Den gamle klokke kunne dog ikke påmonteres automatisk ringning, så det var under alle omstændigheder nødvendigt at anskaffe endnu en klokke, som kunne klare mosten.

Så opstod et nyt problem: Der var ikke plads til to klokker i klokkestablen, og derfor begyndte menighedsrådet at arbejde på at genetablere den oprindelige indretning med to kirkeklokker oppe i Vennebjerg Kirkes tårn.

Tårnet renoveret

Og det er nu lykkedes, ved hjælp af de generøse donationer og arvemidler samt en endelig godkendelse af projektet fra Aalborg Stift.

Kirketårnet er i løbet af sommeren blevet renoveret, hvor de gamle glamhuller er blevet åbnet op igen, så klokkernes lyd kan høres vidt og bredt. Og nu hænger så gamle klokke samt den nyindkøbte kirkeklokke på deres pladser i Vennebjerg Kirkes tårn.