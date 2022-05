Stor vej ensrettes - og det betyder langt færre p-pladser

AALBORG:Når Kastetvej til næste år er færdig med vejarbejde, bliver det sværere, end det før har været at parkere langs vejen.

Der var, før PlusBus-arbejdet gik i gang, 75 parkeringspladser på strækningen mellem Badehusvej og Vestre Fjordvej - heraf var 25 af dem øst for Dannebrogsgade, mens der var 50 vest for gaden.

I fremtiden kommer der kun til at være 39 parkeringspladser, fordelt så fem af dem er placeret øst for Dannebrogsgade, mens der mod vest vil være 34 pladser.

Det sker, fordi en stor del af Kastetvej ensrettes.

- Kastetvej bliver ensrettet for at skabe plads til PlusBussen, siger Niels Bresemann Jensen, der er projektleder på PlusBus-projektet.

- Når vi ensretter vejen, betyder det også, at vi kun kommer til at have parkeringspladser i den kørende retning. Det bliver altså ikke muligt at genetablere det samme antal pladser.

Domino-effekt i Vestbyen

Spørger man Lene Rubæk, der er formand for Vestbyens Samråd, kommer det til at skabe problemer i Vestbyen.

- Det er i forvejen svært med parkering her i Vestbyen. Vi mistede lidt over hundrede pladser, da vi fik nedgravede affaldscontainere, så 36 færre pladser er altså en del, siger hun.

Ifølge hende kommer det til at skabe en domino-effekt.

- Folk ender med at køre meget rundt og ender med at holde nede på Spritten. Det betyder så til gengæld, at folk, der skal ned og lave søsport, ikke kan parkere der. Jeg kommer selv en del i dameroklubben, og der er et par stykker, som har givet op og købt elcykel, fordi det er for svært at finde parkering, fortæller hun.

Derudover er formanden bange for, hvad det kommer til at betyde for butikkerne på Kastetvej.

-De har det allerede hårdt nu, hvor vejen er lukket ned. Alt efter hvor man placerer de parkeringspladser, der kommer til at være, kan jeg forestille mig, at det ikke bliver oplagt for eksempel lige at smutte forbi bageren, siger hun.

- Det ville være ærgerligt, hvis vi mister dem, for vi vil gerne have vores specialforretninger her i bydelen.

Nej tak til parkeringshus

Selvom hun gerne vil have flere parkeringspladser i Vestbyen, vil hun dog ikke gå med til at placere dem, hvor som helst.

- Kommunen siger, at så kan vi da bare få et parkeringshus, men det er vi altså heller ikke interesserede i. De planlægger at ville lægge det nede på Fjordmarken, men vi vil ikke af med vores grønne områder, for dem har vi ikke mange af, slår hun fast.

I stedet foreslår hun, at man flytter parkeringshuset ud til PlusBussens sidste stop.

- Så kan man tage den det sidste stykke. Eller man kan lave nogle flere holdepladser bag Haraldslund. Det kan også sagtens lade sig gøre, vurderer hun.