Klar til påske: Nye bænke og skilte skal hjælpe turister på vej

JAMMERBUGT:Skal du i påskeferien på tur til Blokhus, Slettestrand eller Thorupstrand, kan du støde på nye turistskilte og bænke.

Pointen med det nye udstyr er at lette adgangen til naturen i området og inspirere turisterne, der kommer forbi.

- Turismen er et vigtigt erhverv for vores kommune, da det er med til at holde hjulene i gang på de mange arbejdspladser, der er direkte afhængige af væksten i den lokale turisme. Vi arbejder derfor kontinuerlig for, at det samlede turismeprodukt forbliver aktuelt, så vi kan fastholde vores position som den største overnatningskommune i Nordjylland, siger borgmester Mogens Chr. Gade (V) i en pressemeddelelse.

Det første udstyr er allerede sat op ved Slettestrand. Pr-foto: Jammerbugt Kommune

Det første udstyr er allerede sat op ved Slettestrand, mens der nu arbejdes på at gøre det klar på Torvet i Blokhus og ved Thorupstrand.

Projektet med de nye turistskilte og bænke er en del af Vestkystens Wayfinding. Et fælles udviklingsprojekt for hele den jyske vestkyst.