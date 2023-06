Kystnær by vokser igen. Flere boliger på vej - og én bestemt gruppe er interesseret

HUNE:- Jeg har det, som om jeg er på ferie med all inclusive.

Sådan lød det fra Inge-Marie Fredborg, da Nordjyske i august sidste år besøgte hende og ægtefællen, Peer Fredborg, som netop var flyttet ind i et af de nye huse i den nye bydel i Hune, Vesterhavsparken.

Ægteparret Fredborg er langt fra ene om at vælge et liv tæt på skov og strand til.

Siden 2018 er indbyggertallet i Hune - ifølge tal fra Danmarks Statistik - steget med knap 13 procent, og det er særligt seniorerne, der søger til området.

I Vesterhavsparken, der stod færdig sidste år, er der 26 ejerboliger og 20 lejeboliger. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Derfor er der et behov for, at dette segment kan finde egnede boliger, hvilket afspejles i adskillige byggeplaner, som er i gang eller undervejs.

Forleden kunne Nordjyske fortælle om et projekt på arealet ved den tidligere grusgrav.

Desuden er der givet tilladelse til, at der kan bygges 36 almene boliger og otte ejerboliger på den grund, som i dag huser XL-Byg. Efter planen flytter byggemarkedet i starten af næste år ind i et nyt domicil på den grund, der tidligere lagde græs til Hune Boldklub.

Flere boligprojekter

Nu har kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune nikket ja til at sende et forslag til en ny lokalplan for Vesterhavsparken i Hune i offentlig høring i otte uger.

Planen åbner for nye boliger i området øst for Vesterhavsparken og ved Stenmarksvej.

Med de boliger, der allerede er opført i Vesterhavsparken er det samlede areal i det nye forslag til lokalplanen omkring 7,1 hektar stort.

Og der er behov for flere boliger, som kan tiltrække fastboende for at sikre en fortsat udvikling af Blokhus og Hune, fastslår borgmester Mogens Chr. Gade (V).

- En del af det fundament, der skal sikre området status som en helårsdestination er, at der kommer flere fastboende. De er medvirkende til at holde gang i et rigt udbud af butikker og spisesteder, hvilket tiltrækker flere endagsturister og et stigende antal overnatninger, siger han.

- Derfor er bosætning en vigtig forudsætning for at sikre helårsturisme og dermed medvirke til, at de forretningsdrivende kan holde åbent i størstedelen af året.

Seniorer og unge familier skaber befolkningsvækst

Blokhus-Hune, Nørhalne, Biersted og Aabybro er ifølge borgmesteren de byer i Jammerbugt Kommune, som oplever størst tilflytning.

Mens de yngre borgere søger mod Aabybro, Nørhalne og Biersted, slår seniorerne sig ned i Blokhus og Hune.

- Vi har flere end 800 fastboende seniorer i sommerhusområderne, og vores erfaring er, at mange af dem ønsker at rykke ind til Hune og Blokhus, når de føler, at det er tid til at finde et alternativ til sommerhuset, siger Mogens Chr. Gade.

- Derfor er det naturligt, at den lokalplanlægning, der finder sted, retter sig mod seniorsegmentet.

Behov for et kig på infrastrukturen

I de senere år er der opstået et øges pres på den eneste indfaldsvej til Hune og Blokhus - et pres, der må formodes at stige i takt med, at flere boligbyggerier er undervejs.

- Jeg tror, at man bliver nødt til at kigge på en masterplan for området, og her bliver det nødvendigt at se på infrastrukturen i Blokhus og Hune, for den er presset, må vi erkende, siger Mogens Chr. Gade.