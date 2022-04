Lagkagehuset varm på nordjysk by: Derfor vender de lokale tommelen nedad

HOBRO:Lagkagehuset, der sælger brød og kager fra 36 butikker over hele landet, har set sig varm på Hobro.

De ønsker at slå sig ned med butik og cafe i centrum af byen. Men Mariagerfjord Kommune vender tommelen ned.

Forvaltningen fraråder direkte, at Lagkagehuset får lov at placere sig på Brogade 59, på byens hovedfærdselsåre.

Også fra politisk hold er der modstand mod, at Lagkagehuset etablerer sig her, hvor der engang var pejsebutik. I dag står lokalerne tomme.

- Vi har en gang for alle bestemt, at vi vil have vores detailhandel placeret i gågaden for at styrke den, forklarer Jørgen Hammer Sørensen, formand for teknik- og miljøudvalget i Mariagerfjord Kommune (DF).

- Lagkagehuset ønsker at etablere sig uden for det område, som vi har vedtaget i vores detailhandelsstruktur. Derfor forventer jeg, at det bliver et nej i teknik- og miljøudvalget, siger han.

De trafikale forhold i Brogade taler også imod. I gennemsnit passerer der på et døgn cirka 14.000 køretøjer på Brogade, og allerede nu giver det store trafikale udfordringer, mener Mariagerfjord Kommune.

- Det kan godt blive trafikfarligt - når bilisterne kommer fra nord og skal svinge ind til venstre (til Brogade 59) eller når de skal svinge ud (fra Brogade 59) mod syd - cyklisterne kommer i høj fart ned ad bakken og har svært ved at bremse op, og jeg kan se for mig de første mange ulykker, siger Jørgen Hammer Sørensen.

Teknik- og miljøudvalget har sagen på sit møde mandag 4. april.

Jesper Mark Dixen, kommerciel direktør for Lagkagehuset, skriver i en mail til Nordjyske, at de synes, Brogade 59 kunne være oplagt til det første Lagkagehus i Hobro.

- En dejlig by, som endnu ikke har et Lagkagehus. Derfor har vi ansøgt kommunen for at finde ud af, om dette kunne være en mulighed. Vi er naturligvis opmærksomme på udmeldingen fra forvaltningen og afventer afgørelsen på mandag, udtaler Jesper Mark Dixen i mailen.