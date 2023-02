Landsby med opskrift på succes: Det handler om at få ting til at ske

HUNDBORG:I dørkammen står Jørgen Østergaard og ryger en friskrullet smøg i dagligstuen på Vorupørvej. Han har boet i Hundborg med sin kone i 43 år, og er nuværende Formand for Hundborg borgerforening.

Overfor ham sidder næstformand Nick Olesen, der spiser en ostemad og drikker kaffe. Han flyttede hertil fra København for fem år siden med sin kone, Jannie, som er fra Thisted,.

Fælles for dem begge er, at de er en del af den udvikling, der er sket, i den lille landsby i centrum af Thy.

Områdefornyelse

Flere og flere fraflytter landsbyerne til fordel for de mellemstore byer. Det medfører en lukning af de lokale nødvendigheder som købmænd, bagere, læger og skoler. Det er skræmmescenariet for en landsby, der helst vil undgå at blive en gennemkørsels-by.

Men for fem år siden satte Thisted Kommune gang i en plan for områdefornyelse i Sjørring, Snedsted og Hundborg. Det gjorde man, fordi områderne ifølge kommunen var plaget af "stilstand og forfald".

Nu fem år senere har Hundborg været igennem en udvikling, der betyder, at fem projekter er blevet til virkelighed. Det gælder blandt andet en bypark med tilhørende legeplads, pumptrackbane og madpakkehus.

Derudover har man nedrevet flere faldefærdige huset, skabt en udsigtspost, et asyltorv, et kunstværk og udgravet den tonstunge Hundborgsten.

Det har man ikke mindst Thisted Kommune at takke for, men også Hundborgs eget udviklingsråd og borgerforening.

- Hvis der skal ske nogle ting, så starter det ikke med at man samler hele byen og siger: "Hvad kunne vi tænke os?". Det starter som regel med, at nogen siger: "Det der, kunne det ikke være en idé?". Så prøver man at lave en plan for det, og så kan du kalde folk ind, fortæller formand for Hundborg borgerforening Jørgen Østergaard.

Landsbyen Hundborg med ca. 550 indbyggere har været i rivende udvikling indenfor de seneste 5 år. Her i byparken i det nybyggede madpakkehus. Foto: Bo Lehm

Opskriften på succes

Hundborgs rivende udvikling kan sammenlignes med en anden landsby i Thy. Nemlig Vestervig, der tilbage i 2013 vandt prisen som årets landsby.

"En handlekraftig og tålmodig Borgerforening står bag. Opskriften på succes er uddelegering til begejstrede frivillige, der har skabt initiativ, iderigdom og fællesskab", lød begrundelsen fra Landsforeningen Landsbyerne i Danmark dengang.

Det er en opskrift, som man i Hundborg, har forsøgt at følge. Hvis man spørger næstformand Nick Olesen, så har borgerforeningen og samarbejdet med Thisted Kommune været gunstigt.

- Vi føler os meget hørt i udviklingen. Som tilflytter fra København er jeg slet ikke vant til, at kommunen er så nærværende, som her, og at frivillige kræfter kan sætte sig noget for. Det er nyt og spændende, at man er så tæt på, og at man kan få noget til at ske, siger han begejstret.

Landsbycharmen

En landsby kan kun overleve, hvis alle borgere hjælper til. For næstformand Nick Olesen, hersker der ingen tvivl om, hvorfor han valgte at skifte storbyen ud med landsbyen.

- Det er et fællesskab. Jeg boede på indre Frederiksberg, og jeg kan ikke fortælle dig navnene på nogen i min opgang. Her kan jeg alle folks navne, fortæller Nick Olesen og tilføjer:

- Hundborg ligger lige så langt fra Thisted, som der er til vandet, og så har jeg fået skruet et arbejdsliv sammen, så der er mere tid til at gå ture i nationalparken med min familie.

Efter Hundborg har fået et facelift af faciliteter, er næste skridt for landsbyen at få fjernvarme fra værket i Snedsted. Det er også et projekt som Jørgen Østergaard og Nick Olesen er sikre på, at de, sammen med de andre 448 indbyggere, nok skal se realiseret.