Lille by vil være kendt for mangfoldighed: - Vi har plads til alle

TORSLEV:Det var her, den danske popdarling Thomas Helmig blev gift med sin supermodel i 2000. Bortset fra den store begivenhed i musikkredse, er Torslev ikke en by, der gør så meget væsen af sig.

Men det skal der laves om på nu - det mener en gruppe af byens borgere, der p.t. er godt i gang med at give byen et pift og skabe et naturligt samlingspunkt, som tiltrækker ikke blot byens egne borgere men også folk udefra.

Der har været afholdt flere arbejdsdage på den nye plads, som efterhånden begynder at tage form.

Rum til nye fællesskaber

I 1970'erne var Torslev en driftig by med flere butikker, hvor byens borgere kunne få en sludder med hinanden.

I dag er butikkerne lukket, flere huse er i forfald, og det er op til borgerne selv at skabe den udvikling, de ønsker for deres landsbysamfund.

Og det gør de.

- Vi er mange, som bor her og elsker det, siger Tanja Eriksen, der er en af initiativtagerne bag projektet.

For knap to år siden dannede borgere i byen "Torslev Landsbyfællesskab" med det formål at vende udviklingen og skabe byens nye identitet.

- Vores drøm er at gøre Torslev til et sted med mangfoldighed, og hvor der er plads til alle. Og vi er meget bevidste om at udvise åbenhed til vores omverden, siger Tanja Eriksen og fortsætter:

- Det er vigtigt af hensyn til bosætning men også for, at landsbyer som Torslev skal have en fremtid. Vi mener, at landsbyerne har en vigtig funktion - vi kan ikke alle sammen bo i Aalborg eller København. Og den rigdom, der findes i eksempelvis Torslev, kan man ikke finde i de større byer, siger Tanja Eriksen.

- Vi bor midt i en skøn natur, der er rig mulighed for at kende de fleste i byen, der er tryghed for børnene, og i det hele taget føler vi, at livet leves mindre tempofyldt.

Der afholdes blandt andet fællesspisning, som er en god anledning til at mødes på tværs af alder, køn og interesser. Privatfoto

Byens nye mødested

Et skridt på vej mod den nye identitet er Torslev Medborgerplads, som vokser frem på en central plet i byen, der tidligere blot lagde græs til forfaldne legeredskaber.

I takt med butikker i de mindre bysamfund lukker, forsvinder de oplagte mødesteder for byens borgere. Det er derfor nødvendigt at sætte noget andet i stedet, mener en de andre, der er involveret i projektet, Signe Christensen.

- Tidligere mødtes man ved købmanden, ligesom man gerne gik ind til naboen for at hente en kop sukker eller et æg. I dag møder man ikke hinanden naturligt, og man kører ud af byen for at arbejde, siger Signe Christensen, der derfor mener, at det er vigtigt, at der bliver skabt nogle alternative mødesteder.

- Vores ønske er, at medborgerpladsen bliver et sted, hvor man uforpligtende kan dyrke et fællesskab, hvor alle kan være med på tværs af alder, køn og interesser. Her er fællesskabet ikke afhængig af, om man har børn eller spiller fodbold eller håndbold.

Det nye shelter er et samleprojekt, som kræver en manual.

Klimamæssig og menneskelig mangfoldighed

I første omgang var ideen at så blomsterfrø for at skabe et åndehul, hvor biodiversiteten kunne trives. Siden er der blevet søgt midler fra Norlys Vækstpulje, landdistriktsmidler fra Jammerbugt Kommune, midler fra Lokale og Anlægsfonden og Sparekassen Danmark. Det er resulteret i 420.000 kroner, som har gjort det muligt at etablere bålhytte, shelter, vilde stauder mv.

- Torslev rummer ikke kun biodiversitet i forhold til miljø, der er også menneskelig diversitet. Her bor mange forskellige mennesker - yngre par, enlige, ældre, børnefamilier, og mennesker der bor i et bofællesskab. Vores ønske har været at skabe et sted, hvor vi kan mødes på tværs af aldersgrupper og interesser, siger Signe Christensen.

Signe Christensen og Tanja Eriksen håber, at Torslev Medborgerplads vil danne udgangspunkt for nye fællesskaber.

Selv om pladsen først er klar til indvielse senere på året, er der sået frø til den nye identitet. Der skabes nye fællesskaber i byen, når folk dukker op til arbejdsdage eller fællesspisning, som arrangeres med jævne mellemrum.

- Man kommer med den ret, man skulle have spist derhjemme, og formår man ikke at lave mad, så kommer man også bare. Vores mantra er "alle er velkomne - uanset om man kommer fra byen eller udefra", siger Tanja Eriksen, der håber, at den nye plads vil medføre, at Torslev får positiv opmærksomhed.

- Vi drømmer om, at Torslev bliver et sted, hvor man kommer hinanden ved, og hvor nye fællesskaber vil blomstre i lighed med de mange planter på byens nye medborgerplads