Marianne drømmer om Søstrene Grene - og Rasmus vil ha' teknik i lange baner

Brønderslev Erhverv har lige lagt sidste hånd på en optælling af butikker, både store og små, i byen. Dels for selv at få et overblik og dels for at have aktuelle tal at vise nye butikker, der måtte være interesserede i at etablere sig i byen. Og resultatet var bedre end forventet, slår Marianne Gade og Rasmus Pedersen fra Brønderslev Erhverv fast. Foto: Henrik Bo