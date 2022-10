Massefyring og chok på Danish Crown - men en længere middagspause redder 154 arbejdspladser

SÆBY: En torsdag eftermiddag midt i september fik de godt tusind medarbejdere på Danish Crowns slagteri i Sæby en trist nyhed.

Aftenholdet skulle spares væk, hvilket vil sige, at 275 ansatte havde udsigt til at få en fyreseddel.

Ganske vist har medarbejdere længe kunne se, at produktionen ikke kører normalt, og at der ikke er arbejde nok.

Men at der skulle fyres så mange, kom bag på de fleste.

Nu er det imidlertid lykkedes at redde over halvdelen af de jobs, som virksomheden havde udsigt til at nedlægge.

I stedet for at sige farvel til 275 medarbejdere, er tallet nu 121.

De ansatte har fået forlænget deres middagspause med et kvarter. Arkivfoto: Torben Hansen

Forlænget middagspausen

- De ansatte har fået forlænget deres middagspause med et kvarter, som de selv betaler. De skal ikke arbejde mere, men sådan set holde mere fri. Det giver en række muligheder i produktionen og betyder, at vi kommer ud med 121 afskedigelser. I forhold til udgangspunktet, er det et rigtigt godt resultat, siger fællestillidsmand på Danish Crown i Sæby, Jens Hansen, som oplyser, at hele 86 procent af de ansatte sagde ja til at indføre den nye model.

I virkeligheden er der tale om en stor omlægning på virksomheden, hvor rigtig mange af de ansatte får nye funktioner. Og det er et faktum, at i nær fremtid er alle ansatte sluset over fra aften- til dagholdet.

Rekordhøje priser

Ruslands invasion af Ukraine har resulteret i rekordhøje priser på energi og foder til blandt andet grise.

Det har betydning for landmændene, som i de seneste måneder ikke har leveret slagtegrise i samme omfang som tidligere. Derfor er Danish Crown nødt til at afskedige en række ansatte.

- Folk er glade for de arbejdspladser, som er blevet reddet. Men stemningen er stadig trykket, for vi skal jo stadig afskedige en række kollegaer. Og der er ingen, som ved, om man reelt går rundt med en fyreseddel i lommen, for den del er ikke afsluttet endnu, siger Jens Hansen.

Fællestillidsmanden regner med, at der kommer navne på de ansatte, som skal fyres, sidst på ugen.

- Så den hårde og værste del af processen mangler vi stadig. Men det positive er, at vi har fået rigtig mange henvendelser fra nordjyske virksomheder, siger Jens Hansen.