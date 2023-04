Medieomtale vakte opsigt: Borgere står sammen om lokal brugs

GÆRUM:- Ønsker folk i byen fortsat at have mulighed for at handle lokalt - eller hvad?

Det var spørgsmålet, da Brugsen i den mindre by sydvest for Frederikshavn holdt generalforsamling torsdag aften.

Her afviklede man generalforsamlingen med imponerende 100 deltagere, heraf flere nye Gærum-borgere.

- Det store fremmøde hvor cirka hver sjette borger i byen var mødt op viser, at Gærum-borgerne vil deres dagligvarebutik, og ønsker den fortsætter, og endda udvikler sig positivt, fortæller formand for brugsen Finn Mejlvang.

Regnskabet viste et underskud på 136 .000 kroner - som primært skyldtes de voldsomt stigende energipriser.

Omsætningen på dagligvarer var faldet, og det var årsagen til, at der blev skubbet til Gærum-borgerne den seneste uges tid.

- Omtalen i medierne har vakt opsigt, og folk er klar over, at alle skal bære med. Men nye ideer og flere håndslag om øget opbakning gør at vi tror på fremtiden. Og den nye bestyrelse vil vise handlekraft og kæmpe, siger formanden.

Han fortæller også, at de mange fremmødte var klar til at støtte op, og fra formandens beretning var der da også stor glæde over de mange trofaste kunder, som handler meget i Brugsen.

- Vi har bestemt en tro på fremtiden, og lægger os nu i selen for at vækste og skabe en sundere bundlinje med sorte tal, lyder det.

- I Gærum står vi altså sammen, også når det klemmer - men vi kommer altid videre - fordi vi kan, runder Finn Mejlvang af.

Ved valg til bestyrelsen blev Rene Hylager Carlsen og Anders Christiansen genvalgt. Nyvalgt blev Jannie Backhausen og Thomas Nyman. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Grit Nansen, Tove Christensen og Finn Mejlvang.