Million-donation: Unge Sæbynitter skal være med til at præge den nye havn

SÆBY:Tidligere på året søgte Frederikshavn Kommune en bevilling til projektet "Flokken på Dokken - Sæbys unge skaber havnens nye mødesteder".

Og nu har Villum Fonden givet over 1,6 millioner kroner til projektet.

Det næste halvandet år skal unge sæbynitter således være med til præge den nye havn i Sæby. De skal nemlig skabe nye mødesteder og aktiviteter i byrummet mellem den nye havn og Sæbys bymidte.

- Pengene gør, at vi nu kan sætte gang i projektet, der både er med til at skabe sammenhæng mellem den nye havn og bymidten, men også skabe nye mødesteder for unge og voksne i den friske luft, siger formand for Teknisk Udvalg i Frederikshavn Kommune, Karsten Thomsen (S).

Unge sæbynitter bliver medskabere

Formålet med projektet er at etablere tre udendørs opholdsrum i området mellem den nye havn og Sæbys bymidte.

Opholdsrummene skal være mødesteder for alle, og ikke kun for de unge.

Elever fra 7.-9. klasse på Sæbygårdskolen og elever fra Ungdomsskolen får mulighed for at byde ind med, hvordan de gerne vil have opholdsrummene udformet.

De bliver dermed både en del af design- og byggefasen sammen med en landsskabsarkitekt og andre fagfolk.

- Det er vigtigt, at de unge bliver inddraget i hele processen, så de føler stolthed og ejerskab over mødestederne. På den måde vil de værne om opholdsstederne og være med til at skabe liv og aktiviteter på havnen, siger formand for Børne- og Ungeudvalget i Frederikshavn Kommune, Christina Lykke Eriksen (SF).

Projektet er nu sat i gang, og der bliver de kommende dage lagt en tidsplan for, hvornår den egentlige design- og byggeproces går i gang.

Projektet er et samarbejde mellem kommunen, Skoledistrikt Syd, Sæby Havn og undervisningsvirksomheden By Rum Skole, som blandt andet underviser børn og unge i landskabsarkitektur.

Både Sæby Handel og Sæby Erhvervsforening bakker desuden op om projektet, der kører frem til oktober 2024.