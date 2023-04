Modstand mod økofællesskab - rideklub føler sig truet

ARDEN:Beliggenheden fås næsten ikke bedre til en rideklub, lige ved Rold Skov og dens ridestier, og på samme tid tæt ved byen, så børn nemt kan cykle der hen.

Og så har rideklubben og dens 150 medlemmer ovenikøbet misundelsesværdigt gode faciliteter, to ridehaller og stor udendørs springbane.

Men nu føler Arden Sportsrideklub, Mariagerfjord Kommunes største rideklub, at den er truet på sin eksistens. Der er slået skår i glæden over den gode beliggenhed.

Formanden for Arden Sportsrideklub, Gitte Bartholomæussen, fremhæver klubben som et stort aktiv for området. Placeringen tæt ved Rold Skov og de gode opstaldningsmuligheder trækker hesteinteresserede til langvejs fra. - Nu risikerer vi at blive spærret inde, siger hun. Foto: Lars Pauli

Udsigten til at blive nabo til et nyt økologisk levefællesskab med 25 huse bekymrer i den grad Gitte Bartholomæussen, formand for rideklubben, og buschauffør Jane Hansen, klubbens genbo på Brovej 11.

- Vi vil kæmpe imod med næb og kløer. Jeg er godt klar over, at det er en fint projekt, som vil trække nye indbyggere til kommunen, og som helt sikkert er bæredygtigt og spændende.

- Det er en helt forkert beliggenhed, siger formand for Arden Sportsrideklub, Gitte Bartholomæussen. Foto: Lars Pauli

- Men det er en helt forkert beliggenhed, fastslår klubformand Gitte Bartholomæussen, mens Jane Hansen stemmer i.

De finder det "helt utilstedeligt", at man planlægger at placere så stor en bebyggelse, midt på en ridesti mellem rideskolen og skoven.

Arden Sportsrideklub frygter at komme til at ligge som en ø midt i byzone, hvis byrådet vedtager lokalplanen for økofællesskabet Lindemosehuse. - Jeg er bange for, at kommunen en dag vil sige, at det er byzone, vi ligger i, og at vi må flytte ud på "Lars Tyndskids mark". Men vi var her først, siger Gitte Bartholomæussen. Som det er i dag, er det et kæmpe plus, at Arden Sportsrideklub ikke ligger langt ude på landet, og at børn nemt kan cykle dertil, fremhæver hun. Foto: Lars Pauli

De to kvinder føler, de er blevet tromlet. De oplever, at processen frem til lokalplanforslaget bærer præg af kommunal velvillighed over for det økologiske levefællesskab Lindemosehuse:

Kommunen lytter efter deres mening mere til folkene bag Lindemosehuse; og fra politisk hold udlægges det fejlagtigt, som om der er opnået enighed mellem parterne.

- Det er der ikke, fastslår Gitte Bartholomæussen og Jane Hansen.

Det er vejadgangen til Lindemosehuse, som er stridens kerne.

Brovej er adgangsvej til de otte hektar, hvor folkene bag Lindemosehuse vil bygge deres alternative boliger. Men det er også denne vej, hvor sportsrideklubben har tinglyst ridesti. - Hvordan vil I sikre, at trafikken til p-pladsen og fælleshuset ikke krydser den tinglyste ridesti? spørger rideklubben i deres indsigelse til Mariagerfjord Kommune. Arkivfoto: Torben Hansen

Rideklubben har tinglyst adgang til grusvejen via en ridesti. Det er den grussti, rytterne benytter, når de skal i skoven.

Fremover skal de dele vejen med Lindemosehuse.

Det er i hvert fald det, der lægges op til i lokalplanforslaget fra Mariagerfjord Kommune.

Gitte Bartholomæussen ser med gru frem til, at trafikken på vejen vil blive tredoblet, og at der bliver støj og tung trafik, mens der bygges.

Hvem ved, måske kommer byggeriet til at strække sig over flere år.

Formand for Arden Sportsrideklub Gitte Bartholomæussen og genbo Jane Hansen frygter for tung trafik, hvis Lindemosehuse får lov at bygge økologisk levefællesskab på arealet her bag ved dem. Foto: Lars Pauli

- Jeg frygter farlige situationer med vores små ryttere, og at vi vil miste medlemmer, fordi forældrene ikke vil være trygge ved at sende deres børn til ridning, siger Gitte Bartholomæussen.

Hvor der tidligere var uhindret adgang for klubbens ryttere til skoven, skal de - hvis Lindemosehuse realiseres - i fremtiden "zigzagge mellem biler og mennesker".

- Biler og mennesker, der formodentlig ikke kender til at tage hensyn til heste og ryttere. Det kan meget vel blive uforsvarligt både for klubbens medlemmer og for beboerne.

Lokalplan for Lindemosehuse Byrådet i Mariagerfjord Kommunevedtog på et møde 25. januar 2023 et forslag til lokalplan for et boligområde ved Brovej i Arden, levefællesskabet Lindemosehuse - samt forslag til kommuneplantillæg nr. 71 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring frem til 30. marts 2023. Efter høringsperiodens udløb vil byrådet behandle alle henvendelser og vurdere, om lokalplanen og kommuneplantillægget kan vedtages endeligt i deres nuværende form. VIS MERE

Sådan lyder advarslen fra Arden Sportsrideklub i en indsigelse, som klubben sendte ind til Mariagerfjord Kommune, mens lokalplanen for Brovej 7 var i offentlig høring.

Gitte Bartholomæussen og Jane Hansen afviser, at løbet skulle være kørt. De håber, at politikerne vil lytte til deres indsigelser og tage dem alvorligt, så det forhindres, at Lindemosehuse realiseres på dette sted.

- Det er "no go" for mig, siger Jane Hansen (t.h.), Brovej 11. Hun er vred over, at udvidelsen af vejen skal ske ved, at Mariagerfjord Kommune eksproprierer fra hendes ejendom. Jane Hansen er helt uforstående over for det. Vejen kommer til at ligge klos op ad hendes hus, og hun frygter, det vil medføre en væsentlig værdiforringelse af ejendommen. Hun er buschauffør og har en plads, hvor hun parkerer sin bus - denne plads skal også eksproprieres. Foto: Lars Pauli

- Det vil ligge fint på Blåkildevej, hvor det oprindelig var meningen. Her er der gode tilkørselsforhold, og man generer ingen, peger Gitte Bartholomæussen og Jane Hansen på.

Såfremt byrådet ikke er enig, appellerer de til, at politikerne i det mindste halverer den planlagte bebyggelse til 12 boliger og to gæsteboliger.

Arden Sportsrideklub har 150 medlemmer og råder over nogle af de bedste ridefaciliteter i Mariagerfjord Kommune. Foto: Lars Pauli

Jane Hansen tvivler på, at rideskolen kan overleve blot få år med bebyggelse og stærk trafik som nærmeste nabo.

Og hun er vred over, at udvidelsen af grusvejen - fra 5,5 til 7 meter - skal ske ved, at Mariagerfjord Kommune eksproprierer fra hendes ejendom.

Vejen kommer til at ligge klos op ad Jane Hansens hus, og hun er overbevist om, at det vil medføre en væsentlig værdiforringelse af ejendommen.

Vejen skal ligge klos op ad Jane Hansens hus på Brovej 11. Hun finder det helt uacceptabelt. Foto: Lars Pauli

På den anden side af vejen står en række træer, som er udpeget som bevaringsværdige og kun må fældes med byrådets tilladelse.

Jane Hansen begriber ikke, at kommunen foretrækker at placere vejen klos op ad privat ejendom, frem for at lægge vejen tættere på rideskolen - også selv om det medfører, at alleen skal fældes.

- Jeg har selv i sin tid været med til at plante alléen af træer og kan i skrivende stund godt ærgre mig over, at vi ikke lavede alléen langs mit hus, skriver Jane Hansen til kommunen.

Hvad er levefællesskabet Lindemosehuse? Levefællesskabet Lindemosehuse er et bofællesskab, der er på vej i Arden med Rold Skov og banen som naboer. Lindemosehuse bygger på permakultur, selvforsyning og sociokrati.

Permakultur betyder, at jorden dyrkes bæredygtigt ved at efterligne naturen og styrke biodiversiteten.

Permakultur indebærer også, at mennesket ikke bruger flere ressourcer end nødvendigt, hvilket sikres ved at tage udgangspunkt i det eksisterende landskab.

Sociokrati er en styreform, der benytter sig af en samtykkebaseret beslutningsproces.

Det betyder blandt andet, at alle bliver hørt, og at alle skal kunne acceptere en beslutning, før den kan vedtages.

Et brugerbevis til Lindemosehuse koster 200.000 kroner. Med i prisen følger en andel i fællesskabet og retten til at bygge sit eget bæredygtige hus på grunden. VIS MERE

Lokalplanforslaget var i offentlig høring frem til 30. marts. Snart skal politikerne i teknik- og miljøudvalget behandle indsigelserne.

Byrådet får det sidste ord i sagen.