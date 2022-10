Naboer undrer sig - omstridt byggeri er måske på vej tilbage

AALBORG:Naboerne til den strygejernsformede grund mellem Hasserisgade, Kong Hans Gade og Anders Borks Vej i det centrale Aalborg undrer sig. For selvom medlemmerne af kommunens by- og landskabsudvalg sidste år sendte planerne om et nyt ejendomskompleks på henholdsvis 4, 3 og 2 etager på grunden tilbage til tegnebrættet, ser det ud til, at det er på vej ind i varmen igen.

Det frygter Ivan Siksne-Pedersen - som er en af dem, der har fulgt sagen nøje - i hvert fald efter han har set referatet fra et møde mellem bygherren, rådmand Jan Nymark Thaysen (V) samt by- og landskabsforvaltningen 3. oktober. Her kan man nemlig læse, at "en bygning på fire etager med to etager i en tagkonstruktion kan rummes indenfor udvalgets beslutning for det videre arbejde". Men sådan en beslutning mener han aldrig, der er blevet truffet.

- Jeg synes jo, at jo flere etager, der er, jo mere dominerende bliver det. Og så synes jeg det er lidt mærkeligt, at man kan give lov til noget henover hovedet på udvalget. For det er jo i sidste ende udvalget, der skal vende tommelfingeren op eller ned, pointerer han.

Afvigende udseende

Udover antallet af etager protesterede beboerne i forbindelse med en fordebat om projektet i 2020 blandt andet over, at byggeriet afviger betydeligt fra de ejendomme, der findes i området i forvejen - herunder ikke mindst den fredede arrest i Kong Hans Gade, der bliver nærmeste nabo. Og samtidig var der heller ikke stor begejstring for byggeriets størrelse, og planerne om at bygge helt ud til kanten af grunden, hvor der i dag ligger en logebygning.

Og det fik efterfølgende medlemmerne af by- og landskabsudvalget til at reagere og forsikre, at der ikke vil ske noget nyt i sagen, før der foreligger et projekt, der tager mere hensyn til de eksisterende bygninger.

- Vi vil gerne arbejde videre mod at få lavet en egentlig lokalplan for området. Men det skal være en, hvor projektet er tilpasset det, der er i forvejen - både i forhold til dimensionerne - men også i forhold til arkitekturen, forklarede den daværende rådmand Hans Henrik Henriksen (S).

- Så vi undrer os meget. Der skal jo være en proces, og den skal ligesom overholdes. Det er måske fair nok, at bygherre gerne vil have et møde med kommunen, men at han kan gå derfra med et referat i hånden, hvoraf det fremgår, at der kan bygges helt op til fire etager - er meget overraskende, siger Ivan Siksne-Pedersen.

Ivan Siksne-Pedersen (tv.), er af de beboere, der har protesteret mod planerne om at nedrive logebygningen i baggrunden til fordel for et nyt hus i fire etager. Arkivfoto: Claus Søndberg

Ham bekendt har sagen hverken været genbehandlet eller godkendt i by- og landskabsudvalget, hvis man ser bort fra en kort orientering på et udvalgsmøde 8. september. Og det bekræfter Vibeke Gamst (K), der medlem af udvalget og modstander af det oprindelige projekt også.

- Jeg mener ikke, vi har besluttet noget som helst i udvalget, og jeg kan slet ikke forstå, hvad det her er for noget. Derfor har jeg også spurgt rådmanden, om han virkelig mener, at han kan sige, at en bygning på fire etager - hvoraf de to er inkluderet i taget - er noget, der ligger indenfor en beslutning, forklarer hun.

Grund til bekymring

Ifølge Vibeke Gamst er det forståeligt, hvis ejerne af logebygningen, den interesserede køber, arkitekter og andre ønsker en afklaring af, hvad der skal ske med grunden. Men det skal foregå på den rigtige måde og ikke via et forhåndstilsagn på et møde mellem forvaltningen, rådmanden og bygherren.

- Fire etager vil afvige virkelig meget fra det hus, der ligger på grunden i dag, for det ligner jo en gammel villa i et plan med udnyttet tagetage, påpeger hun.

- Så mener du, at beboerne i kvarteret har grund til at være bekymrede?

- Ja, det mener jeg da, vi alle sammen har. For i øjeblikket er det jo sådan, at der ikke må bygges boliger på det sted ifølge kommuneplanen. Og vil vi følge de regler vi har for, hvordan man skaber gode menneske-boliger, er grunden heller ikke velegnet, fordi der ikke vil være mulighed ophold udendørs i grønne omgivelser, da den er omgivet af trafik på alle sider, siger Vibeke Gamst.

Hun tilføjer, at der naturligvis også bør tages hensyn til den fredede arrestbygning.

- Og det mener jeg ikke, man kan gøre, hvis man bygger noget, der er så stort som fire etager, siger hun.

- Fire etager er ok

By- og landskabsrådmand Jan Nymark Thaysen (V) mener, det er en misforståelse at tro, at der truffet nogen endelig beslutning om byggeriet, for en sådan skal naturligvis først behandles i udvalget - ligesom der også skal udformes en ny lokalplan. Men han mener alligevel, det er i orden, at forvaltningen har konkluderet, der er plads til fire etager efter den fordebat, der blev afsluttet i begyndelsen af 2021.

- Det er jo en opsamling på fordebatten, hvor der bliver lavet et referat, hvor forvaltningen bliver klædt på til at arbejde videre med projektet ud fra de ønsker og de retningslinjer, som udvalget udstak dengang. Og der var det forvaltningens overbevisning, at det her med de fire etager godt kunne rummes indenfor den beslutning, der blev truffet, forklarer han.

Jan Nymark Thaysen (V) understreger, at der endnu ikke er truffet nogen endelig beslutning om det omstridte byggeri Arkivfoto: Martin Damgård

Jan Nymark Thaysen var i sagens natur ikke selv med til at behandle de bemærkninger og indsigelser, der kom i forbindelse med fordebatten. Dengang var han nemlig skolerådmand og havde derfor ikke sæde i by- og landskabsudvalget.

- Men kan du forsikre de nervøse beboere om, at der bliver en demokratisk proces i forhold til projektet fremover?

-Ja, alt er som det plejer. Vi kører den fuldstændig, som vi plejer at gøre. Vi har bare lavet en fordebat, som noget ekstra vi bruger i her i Aalborg Kommune for at kunne sætte nogen retninger, og det er jo det, vi gør. Og hvis der så bagefter kommer et projekt, hvor bygherre fastholder et eller andet udtryk, kan vi jo sige, at det synes vi ikke er en god ide, påpeger Jan Nymark Thaysen.

Han ser for eksempel gerne, at en eventuel ny bygning kommer til spille sammen med den fredede arrestbygning, og han er også meget obs på, at der bør arbejdes mere med parkering og grønne arealer.