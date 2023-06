Nationalparkcenter Thy vinder Betonens Oscar

VORUPØR:Torsdag aften blev holdet bag Nationalparkcenter Thy præmieret med "Betonens Oscar" ved Dansk Betons prisuddeling.

Prisen er indstiftet for at fremhæve og belønne den mest unikke danske betonarkitektur netop nu. Vinderprojekterne imponerer med forståelse for tidens trends og omtanke for fremtidens udfordringer, fremgår det af en pressemeddelelse fra Dansk Beton.

Nationalparkcenter Thy vandt "In-situ Prisen". Prisen fremhæver det pladsstøbte byggeri og de mange muligheder, der er ved brug af fabriksbeton.

Jurymedlem, arkitekt Sophus Søbye, Sophus Søbye Arkitekter, udtaler:

- Nationalparkcenter Thy udmærker sig ved at være en smukt tilpasset og velproportioneret bygning, som kiler sig ind i klitlandskabet. Det fine dagslys og de enkle materialer skaber en vellykket arkitektonisk helhed. Bygningen fungerer på bedste vis som trædesten til Thy Nationalpark langs den jyske vestkyst.

Nationalparkfond Thy har været bygherre på projektet, der er tegnet af Loop Architects, mens SLA har tegnet landskabsarkitekturen omkring. LB Consult og Norconsult har været rådgivere på projektet, mens HMC Byg og Anlæg har været entreprenør på betonarbejdet og Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik har produceret beton til projektet.

Ifølge Dorthe Mathiesen, chef for Dansk Beton, er fællesnævnerne for årets vindere unik betonarkitektur, innovative løsninger og godt samarbejde mellem byggeriets aktører.

- Vinderprojekterne imponerer med omtanke for at bygge ydmygt og diskret, så natur og mennesker får plads. De repræsenterer unik betonarkitektur og innovative betonløsninger og er i særdeleshed resultatet af et godt samarbejde mellem byggeriets aktører. Uden godt samarbejde, opnår vi ikke prisværdige bygværker, som er designet til evigheden.

De andre vindere var "Fremtidens Gårdhave" i København, Simac-skolen i Silkeborg og projektet "Det Introverte Hus", der er tegnet af en gruppe arkitektstuderende.