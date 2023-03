Nordjysk købmandsbutik er med på liste over de mest specielle ejendomme i landet

BRØNDERSLEV: I mængden af ganske almindelige parcelhuse, lejligheder og sommerhuse, der hver dag kommer til salg, er der en gang imellem et udbud, der skiller sig ud fra mængden.

Det skriver boligmarkedet Boliga.dk, der har samlet nogle af de mest specielle ejendomme på markedet lige nu.

Rundt omkring i Danmark kan du i øjeblikket blandt andet købe en baptistkirke, en michelinrestaurant, en frisør, en gammel vandmølle, en skovgrill, en købmand, en bager og sågar en kinesisk restaurant.

Lige midt i Manna

Og lige midt i Manna, få kilometer fra Brønderslev, finder man en rummelig bygning, som indtil for nylig har huset byens købmand.

Ifølge ejendomsmægleren byder bygningen blandt andet på et godt og regulært forretningslokale, som også er anvendeligt til andre formål.

Se den tidligere købmandsbutik HER

"Bagbutikken er ombygget med to gode lagerlokaler og fin tilkørselsrampe. Der er tillige kontor og badeværelse. Der er rigtig gode parkeringsforhold ved ejendomme, og den er tillige meget synlig langs landevejen til Saltum Strand", lyder det fra ejendomsmægleren.

I ejendommen er der også en rummelig bolig.

"Der er rigtig meget potentiale i området, hvor der er et rigtigt godt sammenhold og der kæmpes fra alle sider for at bevare lokalsamfundet, som det er. Der er blandet andet en god skole, børnehave samt en fantastisk idrætshal med fitnesscenter og forsamlingshus, lyder det fra ejendomsmægleren.

Prisen er 1.795.000 kroner.