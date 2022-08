Nordjysk vinder i Årets Landsby 2022

ASAA:At tage hånd om hinanden er noget, alle bør gøre. Men lige præcis i Asaa får de nu en pris for blandt andet at have gjort det.

Byen i Brønderslev Kommune er netop blevet kåret til Årets Landsby 2022.

I et finalefelt med Holtug og Voerså var det Asaa, der endte som dommernes valg, forklarer formanden for dommerkomitéen, Helene Simoni Thorup, i en pressemeddelelse.

- I år har vi været på udkig efter de landsbyer, der har taget hånd om hinanden og kan komme med fællesskabsorienterede løsninger på den enkeltes mistrivsel. Det har vi i den grad set bud på iblandt de tre finalister, men særligt Asaa har skillet sig ud. Landsbyen har nytænkt foreningsaktiviteter og fællesskabets rolle i indsatser for unge såvel som ældre og sågar løftet dem til et helt nyt niveau. Som samfund kan vi indhente utroligt meget læring i Asaa-modellen og derfor fortjener Asaa titlen som Årets Landsby 2022.

Der blev især lagt vægt på, at Asaa har lavet et fællesskabsfinansieret foreningskontingent, frivillige på friplejehjemmet og eftermiddagstilbuddet Fristedet for børn.

Med kåringen følger en check på 50.000 kroner.