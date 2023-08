Nordjyske Nikolaj har store planer - overtager kendt vinbar

Det er med både glæde og forventning, at Nikolaj Drejer nu tager springet og forfølger sin store drøm om at blive selvstændig.

Han overtager nemlig kendte Ma Petite France i Nørregade lige midt i Aalborg. Og det er ikke et hvilket som helst sted, for gennem de seneste fire år har det været en godt besøgt fransk vinbar.

Nikolaj Drejer er klar til at forvandle Ma Petite France til Nede Paa Jorden. Foto: Henrik Bo

Men nu har nøglerne netop skiftet hænder, ruderne er ved at blive kamuflerede for nysgerrige blikke, og så går 26-årige Nikolaj Drejer ellers i gang med at gøre sin drøm til virkelighed.

Vin fra mange lande

Og bare rolig, stedet fortsætter som vinbar – men med hans helt eget aftryk.

- Jeg har arbejdet på Villa Vino i København nogle år, og der fik jeg kendskab til vin. Samtidig vågnede interessen for at åbne min egen vinbar. Jeg har altid gerne villet være selvstændig, siger Nikolaj Drejer.

- Jeg er ikke uddannet sommelier, og vinbaren har ikke fokus på et enkelt land. Vi tilbyder lidt godt fra mange forskellige steder. Alle kan komme herind og finde en god vin at hygge sig med - det er helt nede på jorden, slår han fast.

Det bliver vin fra alverdens lande, du kan købe - Nikolaj Drejer vil nemlig ikke lægge sig fast på kun at have flasker fra bestemte områder. Foto: Henrik Bo

Ønsket om at skabe et sted for alle med en hyggelig og jordnær stemning som omdrejningspunkt har også ført til navnet som er, nå ja – Nede Paa Jorden.

Ma Petite-ånden får et tvist



Netop placeringen betyder også meget for Nikolaj Drejer, der kommer fra Løgstør. Efter nogle år ude i verden som turistguide samt på vinbaren i hovedstaden vågnede lysten til at vendte tilbage til Nordjylland.

- Lokalerne her i gågaden er helt ideelle, placeringen er god lidt væk fra Jomfru Ane Gade og de øvrige vinbarer i byen, siger han.

- Og så bor jeg selv i området ved Nørregade og synes, her er hyggeligt.

I øjeblikket arbejder Nikolaj Drejer i sin fars firma i Aars, men om et par uger er han klar til at gå all in og sætte Nede Paa Jorden i stand.

- Fremover bliver det et sted med en mere skæv indretning, der kommer flere farver – men uden at tage hyggen væk, den er altafgørende, siger han.

- Rigtig mange er jo kede af, at Ma Petite France lukker, så vinbaren fortsætter i den ånd – bare med vores take.

Åbningsfest i en uge

Han håber, byen tager godt imod Nede Paa Jorden.

- Gæsterne kan glæde sig til et stort udvalg af vin fra alle verdenshjørner, og en god, hyggelig stemning, siger Nikolaj Drejer.

- Og jeg håber da, at vi får besøg af både nuværende og nye gæster. Jeg har stor tiltro til, at vi kan skabe et nyt sted, der er lige så godt som det tidligere – på vores måde.

Nikolaj Drejer forventer, at Nede Paa Jorden åbner i begyndelsen af oktober på Nørregade 6.

Og til sidst får du lige lidt bonusinfo, for hvis du undrer dig over, hvorfor Paa i navnet er med dobbelt a – så er det netop derfor.

- Vi er jo i Aalborg.