Nu bliver en 9000 kvadratmeter stor græsmark hele byens mødested

STRANDBY:Strandby er på mange måder en by i rivende udvikling, og nu er en 8800 stor græsmark på vej til at blive byens nye mødested.

Borgernes ønske er at forvandle området til rekreative formål i form af for eksempel legepladser, multibane, skaterramper, diverse siddepladser samt en såkaldt formidlingsscene, som kan benyttes til foredrag, teater og gudstjenester.

Økonomiudvalget blev tirsdag enige om at vedtage et nyt kommuneplantillæg, så nu er vejen banet for projektet.

Strandby Bypark har været undervejs i mange år, og det er et bredt udsnit af byens mange ildsjæle, som er blevet enige om en fælles plan om at skabe et naturligt samlingssted, hvor børn, unge og ældre kan mødes.

- Der er så meget drev og fællesskab i Strandby, og det her projekt er virkelig godt, siger borgmester i Frederikshavn Kommune, Birgit Hansen (S).

Strandby Kirke stiller jorden til rådighed og er gået sammen med FDF, Strandby Skole og ældrecentret Strandgården om at anlægge byparken.

På byrådsmødet i næste uge bliver det nye kommuneplantillæg endeligt vedtaget.