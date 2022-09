Nu graver de igen i central gade: Her er grunden

THISTED:Det er ikke mange måneder siden, Korsgade i Thisted var spærret og gravet op.

Dengang var det Thisted Vand og Thisted Kommune, der i fællesskab var ved at etablere to bassiner til overfladevand under Faktas parkeringsplads. Bassinerne skulle afhjælpe problemer med oversvømmelse i området.

Arbejdet blev forsinket på grund af pandemien og blev derfor først afsluttet i foråret.

Men nu er den gal igen.

Korsgade er atter reduceret til et hul i jorden, og trafikken må ledes udenom, mens gravemaskinerne huserer.

Projektchef Morten Severinsen fra Thisted Vand kan dog berolige med, at der er tale om planlagt arbejde, der ikke kommer til at vare så længe som den seneste omgang.

- Det er kloakarbejde, som vi er i gang med lige nu. Der, hvor vi arbejdede sidste gang, var nord for Østergade, og der, hvor vi arbejder nu, er syd for Østergade. Man kan godt kalde det en etape to, forklarer han.

Selvom det kunne se sådan ud ved første øjekast, så er det altså ikke de samme steder, der er gravet op igen. Og arbejdet i denne omgang er lidt simplere, fordi man kan koncentrere sig om kloakarbejdet alene.

- Lige præcis på det stræk af Korsgade er der ikke nogen, der skal have moderniseret fjernvarmerør, elektricitet eller lignende, som vi så det i første etape. Det betyder også, at vi regner med at være i mål allerede 1. oktober, siger Morten Severinsen og tilføjer:

- Det er kun 40 meter af Korsgade, vi arbejder på, men det er et stort rør og en stor dybde, så derfor tager det alligevel lidt tid.

Og arbejdet nu betyder, at der bliver færre gener for trafikanter og beboere på strækningen i fremtiden, pointerer Morten Severinsen:

- Vi laver i samme omgang noget forberedende arbejde i krydset ved Østergade, så vi er klar, når ejendommene der engang skal kloaksepareres, og dermed undgår at grave Korsgade op til den tid.