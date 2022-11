Nu knalder politiet bremsen i - nej til smal vej op til kæmpe boligområde

SÆBY:Politiet siger nej - der er tale om en ommer. Og gruppeformanden for Venstre, Peter Sørensen, er hurtig på aftrækkeren, når han udbryder: Hvad sagde vi!

I efteråret var borgmesteren i Frederikshavn Kommune, Birgit Hansen (S), med til at tage det første spadestik til en helt ny og kæmpe bydel i Sæby med 360 boliger, hvor salget og udlejningen for længst er gået i gang. Og hvor der allerede er venteliste.

Selv om rigtig mange ser Sæby Bakker som et længe ventet fremskridt for byen, har der også været modstand.

Nogle mener, at de mange boliger ødelægger en enestående natur, og så er der dem, som slet ikke forstår, hvorfor der kun bliver etableret én smal vej op til det store boligbyggeri - Langtvedvej.

Planen var, at Langtvedvej skal være en såkaldt 2 minus 1 vej, men her har Nordjyllands Politi netop slået bremsen i og har skrottet planerne.

Sådan ser en 2 minus 1-vej ud. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Blandt andet på grund af ringe oversigtsforhold og et skarpt sving finder politiet det ikke sikkerhedsmæssigt forsvarligt, at der bliver etableret en 2 minus 1 vej, som ellers har været Socialdemokraternes ønske.

Socialdemokratiet er i øvrigt det eneste parti i byrådet, som mener, at det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at lade Langtvedvej være eneste vej til Sæby Bakker.

Vejen udvides

I stedet for en 2 minus 1 vej foreslår Nordjyllands Politi blandt andet, at vejen udvides til seks meter på hele strækningen, og at der anlægges et bredt fortov.

2 minus 1 vej En 2 minus 1 vej er en vej, som visuelt kun har én vognbane, der benyttes af trafikanter i begge retninger.

Og hvor der er etableret hvide kantlinjer i begge sider af vejen. Disse kantbaner benyttes af cyklister og fodgængere. VIS MERE

Sæby Bakker ligger naturskønt og er Sæbys nye boligområde. Arkivfoto: Torben Hansen

- Langtvedvej kan slet ikke ombygges på sådan en måde, at den bliver sikker at færdes på for bløde trafikanter. Det har vi hele tiden sagt. Og jeg er bekymret over - når nu politiet siger nej til en 2 minus 1 vej - at socialdemokraterne ikke vil samarbejde om at finde en anden løsning, siger Peter Sørensen og henviser til Venstres ønske om, at der bliver etableret en alternativ vej op til Sæby Bakker - så den nye bydel får to adgangsmuligheder.

Tilbage til udvalget

Formanden for teknisk udvalg, Karsten Thomsen (S), er dog stadig overbevist om, at Langtvedvej bliver en 2 minus 1 vej.

- Politiet afviste en 2 minus 1 vej i første omgang. Men de begrundelser, politiet havde for at sige nej, har Park og Vej i Frederikshavn Kommune gjort indsigelse imod. Nu foregår der så forhandlinger, og mine forventninger er, at Langtvedvej stadig bliver en 2 minus 1 vej med visse ændringer, siger Karsten Thomsen, som oplyser, at sagen på et tidspunkt vender tilbage til teknisk udvalg.