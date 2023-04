Nu skal borgerne vælge: Hvem skal levere fjernvarmen?

NØRHALNE:- Jeg synes, at jeg har fået den information, som er nødvendig for, at jeg kan beslutte mig, siger Jesper Nielsen efter et møde mandag aften i forsamlingshuset i Nørhalne.

I lighed med andre borgere i Nørhalne skal han beslutte, om han fremover vil have levering af fjernvarme fra Aalborg Forsyning eller fra Aabybro Fjernvarme.

Hidtil har den eneste bejler været Aalborg Forsyning.

Men der er rejst tvivl om, hvorvidt forsyningsselskabet havde lovet at levere fjernvarme til Nørhalne uden opkrævning af et såkaldt kraftvarmetillæg. Et tillæg som vil beløbe sig til omkring 125.000 kroner for et hus på 160 kvadratmeter.

Aabybro Fjernvarme trak sig i sin tid fra at byde ind på opgaven, da selskabet vurderede, at en løsning med fjernvarme fra Aabybro ville blive en dyrere løsning, end den Aalborg Forsyning ville kunne tilbyde.

Men da det senere kom frem, at forbrugerne i Nørhalne skal betale det omtalte tillæg, mente Aabybro Fjernvarme, at værket ville være konkurrencedygtig på opgaven.

Hele polemikken omkring kraftvarmetillægget har formentlig afstedkommet vigende tilslutning til en løsning fra Aalborg Forsyning.

Maria Riise, som er projektleder og produktansvarlig ved Aalborg Forsyning, indledte mødet med at fastslå, at der p.t. er en opbakning på 27 procent af de nødvendige 60 procent.

- 1. maj skal vi meddele Jammerbugt Kommune, hvor stor tilslutningen er. Hvis ikke vi opnår den fornødne opbakning på 60 procent, falder projektet, sagde hun og lod forstå, at der fortsat var 14 dage til at tilmelde sig en løsning fra Aalborg Forsyning.

Omkring 150 borgere var mødt op til dialogmødet i forsamlingshuset.

Aalborg Forsyning havde inviteret Aabybro Fjernvarme med til et dialogmøde i Nørhalne Forsamlingshus. Her deltog omkring 150 borgere, som var ivrige efter at finde ud af, hvem af de to selskaber, der kunne levere den billigste og bedste løsning.

Det var dog mest formanden for Aabybro Fjernvarme, Bjarne Dahl, der fik taletid, idet tilbuddet fra Aalborg Forsyning er kendt blandt borgerne.

Formanden for Aabybro Fjernvarme, Bjarne Dahl, og Maria Riise, som er projektleder og produktansvarlig hos Aalborg Forsyning forsøgte at klæde de fremmødte på bedst muligt til at træffe en beslutning om den fremtidige leverandør af fjernvarme.

Bjarne Dahl redegjorde blandt andet for, at værket henter 25 procent af sin energi fra solceller, mens de resterende 75 procent kommer fra flis.

Dette fik nogle af de fremmødte til at stille spørgsmål ved forsyningssikkerheden og prisen på flis, som har været stigende i den seneste periode.

- Det er korrekt, at prisen er steget med seks procent pr. 1. januar. Men ifølge vores leverandører er der ikke noget, der indikerer, at der vil blive leveringsproblemer og udsigt til voldsomme prisstigninger, sagde han og tilføjede, at det ikke er den eneste "hest", som værket satser på.

- I vores vedtægter står der, at vi skal lavere varme så billigt og effektivt som muligt. Derfor har vi hele tiden øje på muligheder, som gør, at vi kan efterleve dette.

Hvad koster det?

En af de helt centrale informationer, som borgerne havde set frem til at få information om, var naturligvis prisen.

Ifølge Bjarne Dahl vil der være en udgift på 44.000 kroner for at blive tilsluttet.

- Det koster 16.834,50 kroner om året at opvarme et standardhus på 130 kvadratmeter og med et nuværende gasforbrug på 1810 m3. Denne pris er baseret på en tilslutning på 60 procent. Når vi en tilslutning på 80 procent, vil prisen falde til 15.209,50, sagde han og understregede, at det er foreløbige beregninger, og at de endelige priser kan findes på hjemmesiden om et par uger.

Der blev lyttet og stillet spørgsmål til priser, forsyningssikkerhed og tidshorisont.

Bliver det Aalborg Forsyning, der sætter slutspurten ind og "vinder" borgernes gunst, vil de første forbrugere blive koblet på sidst i 2024. I sagens natur er Aabybro Fjernvarme bagefter fra start, og det betyder, at tidshorisonten er længere.

- Vi håber at kunne gå i gang om et års tid, og vores forventning er, at alle er tilsluttet i slutningen af 2025, sagde Bjarne Dahl.

Efter aftenens dialogmøde havde Jesper Nielsen truffet sin beslutning.

I alt kan 530 kunder i Nørhalne potentielt få udrullet fjernvarme - 400 af dem har i dag naturgas eller olie, mens resten har el, varmepumper og biomasse/pillefyr.

Udenfor forsamlingshuset står en søjle, som indikerer, hvor stor den nuværende opbakning er til en fjernvarmeløsning fra Aalborg Forsyning.

- Det kan være, at vi skal have lavet det skilt om, lød det kækt fra Bjarne Dahl.

Det vil vise sig om knap 14 dage, hvor det står klart, hvem af de to forsyningsselskaber, der vinder duellen i Nørhalne. Spørger man Jesper Nielsen, har han gjort sin stilling klar.

- Jeg har fået et tilbud fra Aalborg Forsyning, men det dropper jeg, for jeg kan spare omkring 6000 kroner om året ved en løsning fra Aabybro Fjernvarme, siger han.