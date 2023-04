Nu skal der stemmes: Er Jørgen Hammer inhabil i sag om Klochhuset?

HOBRO:Er udvalgsformand Jørgen Hammer Sørensen (DF) inhabil i sagen om det omdiskuterede højhusbyggeri, der skal afløse Klochhuset i Jernbanegade i Hobro?

Det stemmes der om på et møde i Mariagerfjord Kommunes teknik- og miljøudvalg dagen efter påske, tirsdag 11. april.

Spørgsmålet om inhabilitet er blevet rejst i pressen, fordi Jørgen Hammer Sørensen har nær familie, som bor tæt på ejendommen i Jernbanegade.

Disse nære familiemedlemmer kan muligvis kan blive væsentligt påvirket af det byggeri, som erhvervsmand Bent Dahl har søgt om at opføre på Klochhusgrunden.

Sådan kan et nyt boligbyggeri i 15 etager på Klochhusgrunden, Jernbanegade 15 i Hobro, komme til at se ud. Visualisering udført af arkitektfirmaet Bjørk og Maigaard

Jørgen Hammer Sørensen siger til Nordjyske, at han ikke mener, han er inhabil. Han har bedt Mariagerfjord Kommunes direktion og jurist om at vurdere sagen.

Alligevel vil Hammer Sørensen have det bedst med at blive erklæret inhabil, når sagen kommer op i udvalget efter påske.

- Jeg ønsker ikke at bremse processen. Hvis der efterfølgende kommer en klage til Planklagenævnet over, at jeg er inhabil, kan projektet blive bremset i helt op til et år, som er den tid, det kan tage at få klagen behandlet.

- Bygherre på projektet har en option på at købe huset til udgangen af 2023. Det ville være en mærkelig måde at afgøre en sag på, at den falder på det grundlag, siger Jørgen Hammer Sørensen.

Mor vil få skygge i sin have

Om sin mulige inhabilitet forklarer Jørgen Hammer Sørensen, at hans mor bor i et hus, hvor hun vil få skygge i sin have nogle få minutter om dagen i højsommeren, hvis højhusbyggeriet realiseres.

Inhabilitet handler om, at man har en særlig personlig interesse i en sags udfald.

Jørgen Hammer Sørensen forholder sig positivt til højhusbyggeriet på Klochhusgrunden. Såfremt han var påvirket af egeninteresse, ville han være negativ, påpeger han.

Direktør Torben Ladefoged: Arkivfoto: Martin Damgård

Direktør Torben Ladefoged, Mariagerfjord Kommune, siger:

- Vores vurdering er den samme som tidligere: Man er generelt ikke inhabil som lokalpolitiker, fordi man har familie, der bor i en gade, der grænser op til et lokalplanområde.

- Hvis man var det, ville det være svære vilkår for lokalpolitikere, som jo i sagens natur bor i lokalområdet og ofte har familie, der gør det, siger Torben Ladefoged.

Spørgsmål ved gyldigheden

Hvis et flertal i udvalget imidlertid skulle komme frem til, at Jørgen Hammer Sørensen er inhabil, kan der stilles spørgsmålstegn ved gyldigheden af udvalgets beslutning 31. januar.

Dengang var politikerne enige om at sætte skub i processen, så der kunne laves et forslag til lokalplan for Klochhusgrunden og et nybyggeri i 15 etager.

Dette er den eneste beslutning af betydning i sagen om Klochhuset, som teknik- og miljøudvalget indtil videre har truffet, oplyser Torben Ladefoged.

Såfremt et flertal i udvalget skulle komme frem til, at Jørgen Hammer Sørensen er inhabil, kan udvalget uden videre tage sagen om lokalplanforslaget op igen, uden hans medvirken, oplyser Torben Ladefoged.