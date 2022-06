Nu smider Asger Enggaard fløjlshandskerne: Martin Nielsen har overskredet grænsen for anstændighed

Det er grotesk, at Martin Nielsen ser sig selv som fanebærer mod særbehandling, når han selv har modtaget ulovlig særbehandling af Aalborg Kommune. Man kan ikke undgå at tænke ”tyv tror hver mand stjæler”, siger Asger Enggaard, der meddeler, at han nu tager fløjlshandskerne af Arkivfoto: Lars Pauli