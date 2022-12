Nu strømmer vandet endelig i Strømgade

HJØRRING:Torsdag 1. december kunne indbyggerne i Hjørring endelig opleve det nye vandløb i Strømgade i aktion, da vandets forløb ned gennem render og bassiner i gaden blev testet for første gang.

Byggeriet på Sct. Olai Plads og ved Strømgade i Hjørring er endnu ikke afsluttet, men nu er der gang i vandløbet. Foto: Hjørring Kommune

Fornyelsen af Strømgade, som er en central strækning i byen, er lavet både med henblik på at forskønne gågaden ved at indrette et miljø, der indbyder til rekreativitet og ophold, men også med klimasikring for øje.

De mange render og bassiner skal nemlig også opsamle vand og på den måde sikre gaderne i midtbyen fra stadigt stigende mængder regn.

Bassinet er beregnet til opsamling af regnvand, samtidig med at man håber, at vandløbet vil gøre byrummet mere attraktivt at opholde sig i. Foto: Hjørring Kommune

Bettina Jensen fra Team Anlæg og bygherrerådgivning ved Hjørring Kommune fortæller, at man som udgangspunkt lader vandet i Strømgade løbe så længe vejret forbliver mildt, og der ikke er risiko for, at vandløbet fryser til og dermed udgør en fare for fodgængere.

- Vi ved, at arbejdet i Strømgade har været hårdt for de de påvirkede forretninger i gaden. Derfor håber vi også, at vejret forbliver mildt, så vi kan have gang i vandløbet og forhåbentlig på den måde trække nogle mennesker ind i byen her i julemåneden, forklarer Bettina Jensen.

Vandløbet i Strømgade i Hjørring testes for første gang Foto: Hjørring Kommune

Byggeriet i Strømgade ventedes i første omgang færdigt inden jul, men udfordringer med det parkeringsdækket på Sct. Olai Plads har forsinket afslutningen af første etape af projektet, som nu i stedet ventes afsluttet midt i februar.

