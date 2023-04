Nu udbydes yderligere 50 grunde i attraktiv udstykning

AABYBRO:Det summer af liv i ”Solstrålen", som blev officielt indviet i september 2019 af borgmester Mogens Chr. Gade (V).

Stort set alle af de 41 grunde i etape 1 er solgt, og 50 grunde i etape 2 er nu sat til salg, og den officielle indvielse sker 2. Påskedag med "Solstråleløbet".

Indehaver af Nybolig Aabybro, Mathias Overgaard, har store forventninger til det kommende salg, selv om han erkender, at markedet har ændret sig siden 2019.

- Dengang solgte vi 12 grunde den første dag, og det var helt vildt. I dag ser vi et andet marked med stigende byggepriser, og selv om fem grunde allerede er solgt i etape 2, forventer vi ikke helt samme hastighed denne gang, siger Mathias Overgaard.

Jespers mor elskede Aabybro

For ejeren af det 46 hektar store areal i udkanten af Aabybro, Jesper Højberg Christensen, er det i høj grad et projekt, som udspringer i hjertet. Det er nemlig skabt i moderens ånd.

Marie Højberg Christensen elskede at samle folk omkring sig ved sit bord, og hun nød at fremtrylle marmelader og syltetøj af bær af egen avl, som hun efterfølgende forærede til familie og venner.

Marie Højberg Christensen døde i 2015 - 97 år gammel - og efterlod sig tre ejendomme med tilhørende marker.

- Vi boede i Hasseris, hvor min far var ørelæge, og min mor var sygeplejerske. Hun var oprindeligt fra landet og havde et ønske om at komme tilbage dertil. I 1970 købte de derfor en ejendom i Aabybro, og siden købte de yderligere to ejendomme, fortæller Jesper Højberg Christensen, der tilføjer, at hans far efterfølgende tog et bevis, så han kunne drive landbrug.

- De skiftede Hasseris ud med Aabybro uden at have et tilhørsforhold til området, men de blev hurtigt en del af lokalmiljøet.

- Min mor elskede at gå over markerne og passe sin køkkenhave. Hun holdt meget af naturen, og hun talte altid om den store himmel og de store vidder. Hun nød at bade i Vesterhavet og fortsatte med at køre op og bade, indtil hun var 95 år.

For Jesper Højbjerg Christensen har det været vigtigt at skabe en bydel, som moderen, Marie, ville have nydt at færdes i, hvis hun stadig havde levet.

Har investeret 60 millioner indtil nu

Umiddelbart efter moderens død blev familien kontaktet af Jammerbugt Kommune, som ønskede at udvide Aabybro mod nord. Derfor var ønsket at anvende markerne til boligområde.

Jesper Højberg Christensen, der til daglig bor sammen med sin hustru i København, havde dog ikke nogen erfaring som ejendomsudvikler.

Han er uddannet i dansk og litteraturvidenskab, og i dag arbejder han indenfor kommunikationsbranchen, hvor han både underviser og er indehaver af flere virksomheder.

Desuden besidder han en stor iværksættertrang - han har stiftet og er medstifter af i alt 23 virksomheder.

Jesper Højberg Christensen kunne have valgt blot at sælge jorden, men i stedet gik han i gang med at byggemodne hele området for egen regning.

- Jeg blev kontaktet af en ejendomsudvikler, men for ham handlede det blot om at malke projektet mest muligt, og advokaten sagde til mig: ”at være ejendomsudvikler er jo ikke en beskyttet titel, og det er ikke en uddannelse”. Og jeg besluttede mig for selv at varetage projektet, siger han.

Jesper Højberg har indtil nu investeret over 60 mio. kr. i udviklingen af "Solstrålen", og han forventer, at den samlede investering bliver over 150 millioner kroner, før bydelen er færdigudviklet og danner rammen om op mod 1000 nordjyders hverdag.

Jesper Højberg Christensen boede kortvarigt i Aabybro, inden han flyttede til København. Han har tilbragt sine ferie og weekender i Aabybro og husker tydeligt de mange værelser på ejendommen, som tenderede en hotelgang. - Der var syv værelser, og her blev der budt velkommen til familie og venner, husker han.

En bydel midt i naturen

Bydelen, der er blevet skabt i samarbejde med Krogh Arkitektur, kan - når den er fuldt udbygget - rumme op mod 250 boliger. Visionen har været at skabe en tryg grøn oase, hvor voksne og børn kan udfolde sig. Solstrålen refererer til boligområdets udformning, der får form som solstråler.

- Jeg har ønsket at skabe en bydel, hvor børn kan løbe på de åbne forhaver langs de slyngede alléer, og ud på enge og legepladser, gå i skoven og cykle ad stille stier til byens skoler, siger Jesper Højberg Christensen.

- Det har været meget tilfredsstillende at få den udfordring. Det er en måde at ære min mor på, og det her projekt er helt i hendes ånd, for det er med til at gøre noget godt for næste generation og for det område, hvor hun boede i mere end 50 år.

- Ved at etablere denne bydel efterlades et fysisk aftryk i den by, hvor mine forældre er begravet, og det gør mig glad.

Unik udstykning

Spørger man ejendomsmægleren med 17 års erfaring fra boligmarkedet i Aabybro, er han overbevist om, at der vil være stor interesse hos køberne for at få fat i en af de nye grunde.

- Aabybro er en attraktiv bosætningsby, som har alle de faciliteter en børnefamilie efterspørger. Der er kun 20 minutter i bil til Aalborg, men til gengæld koster selv de dyreste grunde i "Solstrålen" en brøkdel af en grund i Aalborg, siger Mathias Overgaard.

- Der er desuden tale om en unik udstykning med grønne fællesområder med multisportbaner, legeplads og kælkebakke. Der er tænkt meget over det æstetiske blandt andet i forhold til valg af materialer og områdets udformning, og man fornemmer i høj grad, at ejeren har haft hjertet med i udviklingen af projektet.

Jesper Højbjerg Christensen og hustruen, der oprindeligt er fra Klarup, føler sig begge tilknyttede til området. De bor i København men har hus i Hjortdal, hvor de opholder sig minimum tre måneder om året. Planen er på sigt at bosætte sig i Hjortdal.