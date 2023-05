Ny aftale sikrer millioner i kommunekassen på Mors

MORS:En samstemmende kommunalbestyrelse godkendte tirsdag aften en aftale, der skal sikre Morsø Kommune et tilskud på 20 mio. kr. om året i 2024, 2025 og 2026.

Der er tale om en såkaldt udviklingspartnerskabsaftale, indgået med Indenrigs- og Sundhedsministeriet på den ene side og Morsø Kommune på den anden.

Aftalen skal understøtte Morsø Kommune i at skabe en mere balanceret udvikling og økonomi i kommunen. Herunder forpligter kommunen sig til at fortsætte den igangværende gennemgang af den kommunale drift, som tager udgangspunkt i konstitueringen af den siddende kommunalbestyrelse, med henblik på at opnå en effektiv udgiftsstruktur inden for passende tilbud og kvalitetsniveau.

Herudover skal kommunen videreudvikle erhverv, herunder handelsliv og erhvervsområdet omkring Nykøbing. Initiativet tager udgangspunkt i kommunens planstrategi for 2019-2023 samt udviklingsplanen for Mors frem mod 2023.

Endelig skal turisme- og bosætning styrkes, så turismepotentialet bliver udviklet. Planer for henholdsvis bosætning og turisme er ligeledes en del af kommunens planstrategi fpr 2019-2023.

Hvis der senere træffes afgørelse om at forhøje særtilskudspuljen, får Morsø Kommune mulighed for at søge om en forhøjelse af tilskuddet i aftaleperioden.

Tilsagnet om særtilskuddet skal nu indarbejdes i budgetterne for 2024, 2025 og 2026.