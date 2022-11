Ny bro over jernbanen i Hobro rykker et skridt nærmere

HOBRO:En ny og omdiskuteret gangbro over jernbanen i Hobro rykker et skridt nærmere, efter at byrådet har taget en beslutning bag lukkede døre.

Alle minus Enhedslistens Malene Ingwersen nikkede ja.

Stibroen skal på dette sted og i seks meters højde krydse jernbanen til skrænten på den anden side. Herfra sniger en sti sig op ad skrænten over cirka 300 meter for at reducere stigningen. Arkivfoto: Torben Hansen

Byrådet gav "go" til, at Mariagerfjord Kommune køber arealer til en sti, der skal laves op ad den stejle skrænt vest for skinnerne.

- Det handler om et fællesareal til grundejerforeningen Morbærvej og et lille stykke af en mark, som tilhører en privat lodsejer, oplyser Jørgen Hammer Sørensen (DF), formand for teknik- og miljøudvalget.

- Vi håber, at vi kan indgå frivillige aftaler, så vi kan overtage arealerne på ekspropriationslignende vilkår, siger han.

Tre kritikere

Det er nye, positive toner fra Hobro Byråd, hvor der før var modstand.

Tre byrådsmedlemmer kæmpede for, at passagen ved Hobro Banegård ikke må koste mere end de 16 millioner kroner, Banedanmark bidrager med.

Det var Jørgen Pontoppidan (V), Jens-Henrik Kirk (K) og Svend Madsen fra Mariagerfjord-listen, som indtog den holdning i det gamle byråd.

De var imod, at Mariagerfjord Kommune skulle hive otte millioner kroner op af sin egen kasse som bidrag til projektet over banen.

Den skønnede udgift til gangbroen er nu blevet nedjusteret, fortæller Jørgen Hammer Sørensen.

- Jeg synes, det tegner rigtig godt. Fra at være et projekt, som nogle byrådsmedlemmer var lidt negative over for, fordi det ville koste kommunen seks-syv millioner, er der nu god stemning omkring det.

- Forvaltningen har lavet nye beregninger, og vi har en lille tro på, at vi kan lave broen for det beløb, som Banedanmark giver, siger Jørgen Hammer Sørensen (DF).

Tømrermester Henrik Clausen og forhenværende byrådsmedlem Svend Madsen kunne i oktober 2021 hurtigt blive enige om, at det foreløbige projekt for en ny gangbro over banen i Hobro og tilhørende sti skulle droppes. Foto: Martin Damgård

Jørgen Pontoppidan (V) er "særdeles godt tilfreds" med udmeldingen fra Jørgen Hammer Sørensen og borgmester Mogens Jespersen om, at Mariagerfjord Kommunes bidrag vil være nul kroner.

- Jeg synes stadig, det er et unødvendigt projekt. Men når Banedanmark vil lave et projekt og betale, er man et skarn, hvis man siger nej, siger Jørgen Pontoppidan.

- Jeg synes stadig, det er et unødvendigt projekt, siger Jørgen Pontoppidan. Arkivfoto: Lars Pauli

Jørgen Hammer Sørensen forventer, at entreprenørmaskinerne kan gå i jorden sidst på året 2023, så gangbro og sti kan indvies i 2024. Men først skal projektet i licitation.

Malene Ingwersen, Enhedslisten, stemte imod, fordi hun ikke synes, det er klimamæssigt forsvarligt at bruge en masse materialer på at opføre en ny bro.

- Det er "nice to have", ikke "need to have", siger Malene Ingwersen - med andre ord "ikke strengt nødvendigt".

Hun er stor fortaler for offentlig trafik, men mener ikke, det er en bro, som vil gøre toget mere attraktivt som transportmiddel.

I øvrigt slipper Mariagerfjord Kommune ikke helt for udgifter til broen. Det koster jo at ekspropriere - ifølge Nordjyskes oplysninger i omegnen af 300.000 kroner.