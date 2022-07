Ny cykelsti på vej i Skagen

SKAGEN:En ny cykelsti mellem Nedre Mosevej og Nordmarksvænget i Skagen bliver nu en realitet, efter Transportministeren har besluttet at give tilskud til cykelstiprojektet.

Frederikshavn Kommune ansøgte i foråret Vejdirektoratets cykelstipulje om tilskud til en etablering af en dobbeltrettet fællessti, der forbinder boligkvarterene mellem Nedre Mosevej og Peter Anthonisens Vej.

Det var derfor en glædelig nyhed, da Center for Park og Vej modtog et tilsagn fra Vejdirektoratet om, at Transportministeren vil give et tilskud på 2.115.000 kroner til cykelstiprojektet.

Tilskuddet udgør 50 procent af projektets budget.

Den nye sti skaber en sammenhængende cykelstiforbindelse mellem den østlige og vestlige del af byen til gavn for pendlere og fritidscyklister.

Derudover vil stien sikre en bedre skolevej for både cyklende og gående til både Brovandeskolen på Nedre Mosevej og Skagen Skoleafdeling på Skagavej.

Der bliver også etableret vejbelysning langs stien, der skal være med til at give øget tryghed for både cyklende og gående.

Center for Park og Vej begynder anlægsarbejdet i september 2022 og forventer, at cykelstien står klar til december 2022.