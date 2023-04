Ny skov på vej til byens borgere - 40.000 træer opfylder en gammel drøm

HJØRRING:Halvorsminde Efterskole og Fri Fagskole i Hjørring har en drøm. Skolen vil rejse en 10 hektar stor folkeskov, som alle skal have adgang til - og drømmen bliver lige om lidt realiseret.

- Vi har drømt om at rejse en skov ved vores skole i adskillige år. Rejsen hertil, hvor vi snart sætter de første træer i jorden, har været lang, lærerig og udfordrende. Det er derfor enormt opløftende, at det er lykkedes for os. Ud over at sikre en eftertid med lidt mere natur, skaber vi et aktivt læringsrum for vores elever nu og i fremtiden, siger Jens Beermann, der er forstander på skolen.

Eleverne på Halvorsminde Efterskole og Fri Fagskole skal være med til at plante de sidste træer inden indvielsen af skoven. Foto: Halvorsminde

Spørger man på skolen, er der adskillige gode grunde til at plante en skov: En skov køler kloden ned og indkapsler den CO2, som overopheder den. En skov skaber levesteder for et væld af dyr og planter og sikrer en større biodiversitet. Og en skov skaber et fantastisk rum, hvor børn og unge kan udvide deres horisont og komme tæt på den natur, de alle er en del af.

Den nordjyske efterskole har faktisk investeret i et 18 hektar stort markareal syd-vest for skolen. Heraf skal de 10 altså beplantes med en blanding af både løv- og nåletræer.

- Hvis ikke vi gjorde det, så ville vi blive spist af byen. Vi vil gerne fremtidssikre skolen, så den også har plads til at udvikle sig de næste mange år, fortæller Jens Beermann.

De resterende otte hektar skal bruges til en plads til aktiviteter og til skolens næste drøm: Et lille landbrug, så eleverne kan dyrke grøntsager til skolen.

Senere i april bliver en del af arealet dækket af helt unge træer, der skal vokse sig til en stor og mangfoldig folkeskov. Det fortæller skolens forstander Jens Beermann.

Donationer

Folkeskoven etableres i samarbejde med skovrejsningsorganisationen Growing Trees Network og ved hjælp af donationer. Af de i alt 40.000 træer bidrager virksomheden Sunset Boulevard med de 25.000. Selv om der umiddelbart kan synes at være langt fra et skovplantningsprojekt i Nordjylland til en stor dansk burgerkæde, giver donationen ifølge Sunset Boulevards administrerende Jens Broch god mening:

- Siden 2020 har vi i samarbejde med Growing Trees Network plantet danske folkeskove i stedet for at uddele legetøj i vores børnemenuer.

- Som dansk familie-restaurant giver det rigtig god mening for os og vores gæster at bidrage positivt til de lokalsamfund, vi er en del af, og være med til at sikre grøn skov for fremtidige generationer. Folkeskoven her er et fantastisk projekt, som vi glæder os over at være en del af, siger han.

Sparekassen Danmark samt en række lokale samarbejdspartnere støtter også skovens tilblivelse.

Fremtidige donorer har mulighed for at blive medstiftere af et stykke af skoven. Alle medstiftere vil modtage et certifikat og vil blive inviteret til at deltage i et årligt arrangement, hvor man kan følge skovens udvikling.

Skov for alle

Det er planen, at skoven skal døbes ”Folkeskoven Halvorsminde”. Der er tale om en offentligt tilgængelig skov, som alle kan gøre brug af. Folkeskoven påligges fredskovspligt, der sikrer, at den får lov til at stå permanent.

Der tegnes desuden en brandforsikring, som muliggør, at skoven kan genopføres, hvis uheldet skulle være ude.

I 2028 har Halvorsminde Efterskole 125-års jubilæum. Her er håbet, at skoven er vokset så meget til, at man kan gå tur i den opvoksede skov og nyde den. Foto: Halvorsminde

Ifølge forstander Jens Beermann vil skovprojektet for alvor bære frugt for fremtidens elever og øvrige brugere om 10, 20 og 30 år. Skovens vækst tager tid. Men han håber, at den om allerede få år kan være ramme om en vigtig begivenhed.

- I 2028 har skolen 125-års jubilæum. Her er det vores store forhåbning, at vi alle kan gå en tur i den opvoksede skov og nyde den, siger han.

Hos skovrejsningsorganisationen Growing Trees Network ser man frem til at følge den nye skovs vækst. Ifølge organisationens stiftere, Lars Heiselberg Vang Jensen og Kim Nielsen, er træer vigtige redskaber i kampen mod klimaforandringerne:

- Kloden bliver varmere dag for dag, imens forskere verden rundt leder efter nye avancerede løsninger, som kan bremse ophedningen. I træerne har vi en milliarder år gammel og gennemtestet naturlig teknologi, som effektivt binder CO2 og bidrager med skygge, byggematerialer og glæde. Den nye skov er en gave til lokalsamfundet og verden omkring den, udtaler de.

Indvielse af skoven

Skovprojektet indvies, når skolens elever håndplanter de sidste 200 træer. Det sker mandag 24. april.

De første knapt 40.000 træer bliver plantet i dagene op til indvielsen af skovplantingsvirksomheden Naturplant, der i samarbejde med Halvorsminde Efterskole og Fri Fagskole har medvirket til at designe skoven.