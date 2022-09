Ny udstykning: Nørhalne forbereder sig på byggeboom

NØRHALNE:Går alt efter planen vil et nyt boligkvarter med parcelhusgrunde og stisystemer skyde op på et areal beliggende mellem Nicolais Have, Vadumvej og Sulstedvej.

Teknik- og miljøudvalget gav forleden grønt lys til at sende lokalplanforslaget i høring i en periode på otte uger. Dog skal økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen også behandle projektet, inden borgere og andre interessenter kan komme med holdninger til det nye boligområde.

- Vi har ikke flere byggegrunde i Nørhalne, og vi ved, at der er en stor efterspørgsel, som tiltager de kommende år. Vores fremskrivninger siger, at byen vil vokse de næste 10 år, siger udvalgsformand Michael Krogsgaard (V).

Jorden, der i dag er landbrugsjord, ejes af landmand Poul Faurholt Jensen. Der er tale om et areal på knap 6,50 hektar svarende til omkring 12 fodboldbaner.

Bolig område, Sulstedvej, Nørhalne Jette Klokkerholm

I forslaget til lokalplan er der lagt op til, at de enkelte grunde skal have en størrelse på minimum 10000 kvadratmeter, og der er fastsat en byggeprocent på 30. Husene må have en maksimal højde på 8,5 meter og være i halvanden etage.

Udvalgsformanden er ikke i tvivl om, at det vil være attraktivt for børnefamilier at få fingre i en af de nye grunde. Dels på grund af nærheden til motorvej og dels på grund af byens foreningsliv.

De 39 grunde bliver på omkring 1.000 kvadratmeter.

- Set fra mit synspunkt er det familier med børn, der vil vælge Nørhalne. Her er en dygtig idrætsforening med et attraktivt fritidstilbud, og endvidere ligger byen godt i forhold til pendlere, som skal enten til Aalborg eller nordpå, siger han.

Øget tilflytning kræver mere plads

Forventningen om vækst i Nørhalne stiller krav til såvel skole og daginstitutioner, og Jammerbugt Kommune skal derfor i gang med at udfærdige en masterplan for byen. Michael Krogsgaard oplyser, at der vil blive indkaldt til et borgermøde i oktober, hvor Nørhalnes udvikling drøftes, herunder blandt andet infrastruktur og behov for flere pladser i skole og institutioner.

- Det er klart, at det bliver nødvendigt at kigge på rammerne i skole og dagtilbud, når vi forventer, at byen vokser, siger Michael Krogsgaard, der ikke har et bud på en pris for de kommende byggegrunde.

Jorden som skal danne ramme om den nye udstykning er i dag udlagt som landbrugsjord.

- Det er for tidligt at sige, og det er også endnu uvist, om ejeren af jorden selv ønsker at stå for projektet, eller om kommunen skal købe arealet, siger han.

Lokalplanforslaget skal i den kommende uge behandles af økonomiudvalget, hvorefter kommunalbestyrelsen tager endelig stilling til projektet.