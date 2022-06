Nyrenoveret hotel klar til en ny æra og binder sløjfe til den gamle

Der hersker travlhed på det ikoniske Skovsgård Hotel midt i den gamle stationsby. Overalt arbejder håndværkere ihærdigt på, at hotellet bliver klar til den officielle indvielse 1. juli. Og det er et moderne hotel med respekt for historien, man møder.

- På en skala fra 1-10, så er det her en 25'er, siger en meget glad leder af den socialøkonomiske virksomhed, Erik Klit, som svar på spørgsmålet, hvor tilfreds han er med resultatet af den omfattende renovering, som hotellet har gennemgået siden marts sidste år.

Og der er da også sket rigtig meget her: Der er lavet tilbygning, naboejendommen inddraget, etableret og renoveret værelser, hvor der nu er 13 mod tidligere blot fire værelser. Der er bygget personalefaciliteter, og endelig har hotellet fået et moderne og funktionelt storkøkken.

Det har været et hedt ønske i mange år at renovere hotellet for at bringe den gamle dame fra 1903 op til nutidige forhold, og takket være støtte fra fonde, er det lykkedes at realisere projektet, der beløber sig til omkring 27 millioner kroner.

De gamle ovne i bageriet er bevaret som et minde om rummets tidligere funktion. Foto: Martin Damgård

Naboejendommen husede tidligere et bageri, hvor bager Thomsen regerede. Nu er hans dagligstue omdannet til kontor og PC-værksted, det tidligere brødudsalg er blevet til mødepunkt for det såkaldte "Landsbyhjørnet", hvor alle fra lokalområdet kan møde op to gange om ugen og drøfte stort og småt over en kop kaffe.

Selve bageriet er omdannet til et mødelokale for foreninger, computertræf, lokale til musikere der skal spille på Skovsgård Hotel etc. I dette lokale er de gamle ovne bevaret og fortæller sit tydelige sprog om en svunden tid. Helt overordnet fornemmer man, at hotellets historie og lokale forankring er kimen til den succes, som stedet har opnået.

- Vi ønsker at bevare byens og hotellets historie for at sikre, at den ikke skal gå i glemmebogen, og det er baggrunden for, at alle vores værelser får navn efter blandt andre bager Thomsen og andre personligheder fra byen, fortæller Erik Klit.

Alle værelser får navn efter personligheder i Skovsgård - blandt andre bager Thomsen. Foto: Martin Damgård

- Det her er ikke "Scandic", og vi ønsker at gøre det her på "skovsgård'sk, og derfor opfordrede vi alle til at komme med forslag til navne på personligheder. Tanken er, at der skal hænge et foto og en tekst, som fortæller om personen, og lige nu er vi ved at indhente accept fra eventuelle slægtninge i forhold til, om vi må navngive værelset efter vedkommende, fortæller Erik Klit.

Måtte flytte til Arentsminde

Under ombygningen har Skovsgård Hotel været drevet fra Arentsminde, og julepynten i den store hotelsal vidner da også om, at det er lang tid siden, at den har været i brug. Udsigten til at komme i de nyrenoverede rammer vækker glæde hos såvel ledelse som hos de ansatte.

Julepynten i den store sal vidner om, at det er lang tid siden, at der har været aktivitet på hotellet i Skovsgård. Foto: Martin Damgård

- Det bliver dejligt at komme hjem, siger Dorthe Rasmussen, der ser frem til at tage sin nye arbejdsplads i brug.

Hun arbejder i det kolde køkken og får nu masser af plads til at fremtrylle smørrebrød.

- Det hele virker så overskueligt, og jeg glæder mig så meget til at komme i gang. Jeg elsker at lave smørrebrød, og nogle gange kommer jeg på arbejde, selv om jeg har fri, siger Dorthe Rasmussen med et stort smil.

- Jeg er også glad for, at vi nu har fået et personalerum, som man kan trække sig tilbage til, hvis man føler, at man har brug for lidt ro i hovedet, siger hun.

Dorthe Rasmussen ser frem til at tage sin nye arbejdsplads i brug. Foto: Martin Damgård

Det nye køkken er fire gange så stort som det tidligere og udover, at funktionaliteten har været et fokuspunkt, da stregerne skulle sættes, har det været afgørende, at det er designet til medarbejdere, der har særlige behov.

- Eksempelvis har vi fået arbejdsstationer, hvor der er plads til en kørestol, og hvor der er hæve-/sænkeborde. Det har også været vigtigt at etablere skærmede arbejdsstationer, så de, der måske har svært ved at forholde sig til mange mennesker, kan stå lidt mere for sig selv, fortæller Erik Klit.

Køkkenchef Kim Pedersen, souschef Per Nielsen og Erik Klit forventer lang større aktivitet på hotellet som følge af de forbedrede rammer. Foto: Martin Damgård

Udover de 24 medarbejdere er der ansat en køkkenchef, en souschef, en restaurantleder, en køkkenleder og Erik Klit til at varetage driften. Der skeles dog ikke til titler, for når det går stærkt, hjælper alle til.

- Her er vi alle kartofler, og som bekendt kan kartofler bruges til lidt af hvert, siger Erik Klit, der forventer, at de nye rammer skaber mere travlhed.

- Med flere værelser og vores forbedrede køkkenfaciliteter er vores klare forventning, at vi får flere aktiviteter i huset, og på den måde er planen at skabe plads til flere medarbejdere både de, der bliver tilknyttet på særlige vilkår og ansatte i ordinære job, siger Erik Klit, der ikke er et øjeblik i tvivl om vigtigheden af at være en del af et fælleskab - og ikke kun fordi han er krofatter, som han betegner sig selv.

Lasse Clausen og Dorthe Rasmussen har været ansat på hotellet i en lang årrække og ser frem til at flytte hjem fra det midlertidige domicil i Arentsminde. Foto: Martin Damgård

- Det, vores medarbejdere lærer her på hotellet, tager de med sig hjem. De oplever sammenhold, og oplever, at de dur til noget, at de er mere end en diagnose. De kan sige, at de går på arbejde, og det har stor værdi, siger Erik Klit.

- De oplever at blive en del af lokalsamfundet - for eksempel leverer Lasse skolemad hver onsdag til skolerne i Skovsgård og Tranum, og når han møder eleverne i brugsen, kontakter de ham for at høre, hvad de skal have at spise næste onsdag, og det har stor værdi for ens selvopfattelse.