Nyt boligområde skyder op i kystbyen - 51 luksushuse tæt på strand og torv

LØKKEN:Det har taget lidt tid, men nu er det ganske vist: Snart begynder et helt nyt boligområde at skyde op tæt på stranden og bymidten i Løkken. Faktisk forventer bygherren, at de første prøvehuse står klar inden sommerferien. Og interessen er allerede stor.

Husene er tænkt som luksushuse i et eller to plan, og området er disponeret ud fra tanken om at skabe et attraktivt boligområde, der henvender sig til alle, der ønsker at bo "i naturen", men samtidig have både by og kulturinstitutioner i gåafstand.

Husene bliver beklædt med træ, og området beplantes som en strandgrund. Illustration: Sonne Huse

- Nu er vi klar til at gå i gang. Hele byggemodningen kommer i licitation i disse dage, så vi er snart klar til at bygge, fortæller Arne Sonnesen, der er administrerende direktør i Sonne Huse og Klithusene ApS. Det er sidstnævnte, der står for projektet i Løkken. Sonne Huse overtog i 2021 grunden, der indtil da rummede Løkken By Camping. Campingpladsen lukkede i oktober 2021. Grunden er på ca. 26.000 kvadratmeter.

Da der ikke er bopælspligt i Løkken, kan køberne selv bestemme, om de vil bruge deres hus som helårs- eller fritidshus.

Som et klitlandskab

Der bliver indkørsel fra Søndergade til Klithusene og Marehalmen, som de grusbelagte veje i området kommer til at hedde. Mellem husene bliver der skabt en form for klitlandskab med bl.a. marehalm.

"Marehalmen, den lokale natur, er dominerende for området og skal forstærke oplevelsen af, at bo tæt ved vandet og de smukke klitlandskaber, der er så dominerende ved Danmarks vestkyst og byen Løkken", hedder det i salgsmaterialet.

- De bliver bygget i rigtig luksus med topudstyr, lækre udekøkkener, terrasser og f.eks. quooker-vandhaner. Det bliver gennemført, understreger Arne Sonnesen.

Husene betegnes som luksushuse med gode materialer og med topudstyr. Illustration: Sonne Huse

Projektet tager udgangspunkt i to forskellige boligtyper i henholdsvis et og to plan.

Der planlægges 28 boliger i et plan på 105 kvadratmeter med et stort køkkenalrum, der udgør husets hjerte. Som en del af alrummet er der en karnap ved spisebordet og en alkove i stueområdet.

Boligen har to større soveværelser, samt et mindre børneværelse. Boligen rummer desuden et bad og et toilet, en større terrasse med udekøkken, skur og overdækket carport ved boligens indgang.

Boligerne i et plan har to større soveværelser og et mindre børneværelse. Tegning: Sonne Huse

Der planlægges 23 boliger i to plan på 145 kvadratmeter. Her er der fokus på rumlighed og plads til den store familie. I stueplan findes et stort køkkenalrum i forbindelse med stuen, som er indrettet med et sofahjørne i en niche.

Stuen og alrummet er i direkte forbindelse med terrassen og udelivet og udekøkken.å 1. salen er der tre soveværelser, et fælles multirum samt et stort badeværelse med fritstående badekar, vaskesøjle og bruseniche. Trappen er placeret centralt i boligen, som det centrale omdrejningspunkt i dagligdagen.

Boligerne i to plan har tre større soveværelser på førstesalen. Tegning: Sonne Huse

Stor interesse

- Vi har allerede fået 66 henvendelser på mail, så det er helt utroligt. Det er selvfølgelig ikke det samme som, at de er solgt, men folk spørger til pris, hvornår de er færdige osv., siger Arne Sonnesen, der afslører, at det både er folk fra Løkken, Hjørring og Brønderslev, men også fra Herning og Sjælland, der er kommet forespørgsler.

Tre huse er reserveret, og tirsdag forventer Arne Sonnesen, at der bliver skrevet under på en aftale med to købere.

Arne Sonnesen, direktør i Klithusene ApS og Sonne Huse forventer at have solgt halvdelen af husene inden sommerferien. Foto: Claus Søndberg

Prisen bliver fra knap tre millioner kroner for husene i et plan som en intropris til 3,7 for dem i to plan.

Arne Sonnesen oplyser, at de første to til fire prøvehuse står klar inden sommerferien.

- Vi laver et salgskontor derude nu, så folk kan komme ind og se projektet og snakke om tingene, fortæller han.

Arne Sonnesen forventer, at have solgt halvdelen af husene inden sommerferien.