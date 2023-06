Ønsker at lave boligområde for børnefamilier og seniorer

BLOKHUS:Planerne om at etablere et nyt sommerhusområde i udkanten af Blokhus er rykket et skridt nærmere.

I hvert fald er politikerne i teknik- og miljøudvalget enige om at indlede processen med at få udarbejdet et forslag til lokalplan, som efterfølgende skal i offentlig høring.

I første omgang var ønsket fra ejerne af det godt 18.000 kvadratmeter store areal ved Blokhus By Camping at opføre 40 huse på den sydlige del af arealet og desuden et pensionat i den nordlige del af området.

Men det projekt valgte politikerne i teknik- og miljøudvalget at forkaste, da sagen blev behandlet i november sidste år. Begrundelsen var, at der var tale om for mange huse, og bebyggelsesprocenten ville dermed blive for høj.

- Nu har investorerne ændret på projektet, og derfor er der nu tale om en bebyggelsesprocent på 25, og det giver mulighed for at etablere omkring 34 huse. Vi har sagt ja til, at forvaltningen kan gå i gang med at udarbejde en lokalplan, og herefter får offentligheden mulighed for at komme med bemærkninger til den, siger formanden for teknik- og miljøudvalget, Michael Krogsgaard (V).

- Der er tale om et spændende og nyt projekt, som vi ikke har set før, og vi ser positivt på det.

Ny type sommerhusområde

Visionen bag projektet er at skabe et boligområde for børnefamilier og seniorer med mulighed for fællesskab på tværs af familier og aldersgrupper.

Husene skal efter planen opføres i et og halvanden plan, og de får en størrelse på mellem 85 og 120 kvadratmeter.

Ifølge skitsetegningerne, der er udarbejdet af N+P Arkitektur i Aalborg, skal områderne mellem husene indrettes til rekreative arealer, hvor der er mulighed for bålsted, bænke, legeplads mv.

- Det er ikke sommerhuse i traditionel forstand, hvor man bygger et sommerhus på en særskilt grund, siger Michael Krogsgaard.

- Der er tale om en ny type sommerhusområde, hvor sommerhusene ligger tættere, og hvor ejerne af husene får mulighed for at bruge faciliteterne på Blokhus By Camping, fortæller Michael Krogsgaard.

Desuden er der lagt op til, at der kan bygges et pensionat ud mod Aalborgvej, og her er kravet, at det skal opføres med rødt tage og hvide mure.

Flere boliger vil efter alt at dømme medføre mere trafik, og udvalgsformanden medgiver, at infrastrukturen i Blokhus og Hune til stadighed vil kræve fokus.

- Det er dog ikke muligt at etablere flere veje til Blokhus, og der vil uundgåeligt være perioder, hvor der er kø til Blokhus. Det er dog min vurdering, at infrastrukturen godt kan bære dette projekt, siger Michael Krogsgaard.