Omsider åbner byens nye restaurant. Navnet er endnu en hemmelighed

HUNE:På komfuret bobler en gryde med en velduftende hummerbisque, som skal serveres i forbindelse med et personalearrangement, i en anden ende af bygningen er håndværkere i færd med at lægge gulv.

Ude på den store terrasse står stole og borde - klar til at blive sat på plads, når håndværkerne er færdige i den nyrenoverede restaurant, som åbner 30. juni.

- Vi har sommerfugle i maven, og vi glæder os så meget til at åbne, og vi håber, at gæsterne synes om det færdige resultat, siger indehaver Anette Møller Larsen.

Gennem de seneste måneder har den store ejendom på Vesterhavsvej 24, som huser et af de få tilbageværende brune værtshuse - "Gasten" - gennemgået en omfattende renovering.

I den forbindelse er køkkenet blevet udvidet, der er lavet personalerum, kontor, bad og sovepladser på førstesalen. "Gasten" har fået ny bar, ventilationsanlæg, der er lavet nye toiletter, og der er kommet nye borde og stole mv.

- Det har været vigtigt at fastholde den stemning af "brunt værtshus", som kendetegner "Gasten" og samtidig sikre, at der er en rød tråd til restaurantdelen, siger ejer Anette Møller Larsen.

Sammen med datteren, Amalie Thomsen, der er kok, skal hun drive restauranten, hvis navn holdes hemmeligt.

Først på åbningsdagen bliver navneskiltet hængt op, og intet kan få Amalie Thomsen eller Anette Møller Larsen til at røbe navnet.

- Vi har brugt en del tid på at finde frem til navnet, og vi synes, at det kunne være sjovt først at afsløre navnet, når vi slår dørene op, siger Anette Møller Larsen.

Den nye restaurant får 54 siddepladser, og i alt er 25 medarbejdere klar til at tage hånd om gæsterne.

Åbning udskudt

I den nye restaurant bliver der 54 siddepladser, og desuden er der 80 siddepladser udenfor i gårdhaven.

- Vi kunne godt etablere flere siddepladser, men vi har prioriteret, at der skal være plads omkring gæsterne, så de føler, at de kan tale uforstyrret, siger Anette Møller Larsen.

Oprindeligt var planen, at restauranten skulle åbne til påske, men der har været ventetid på dels at få de nødvendige bevillinger og tilladelser i hus, og dels har der været udfordringer med levering af materialer.

Nu tæller mor og datter ned til åbningen, og de glæder sig til at byde indenfor i de nye rammer.

- Vi har haft en vision i hovedet, og nu kan vi begynde at ane det færdige resultat, og jeg fik et helt sug i maven, da baren i restauranten kom på plads i går, siger Amalie Thomsen.

Der pukles for at blive færdig til åbningen 30. juni. Anette Møller Larsen har taget "Gasten" i brug for at pakke interiør ud.

Mormormad på menukortet

27-årige Amalie Thomsen er udlært kok på Restaurant MEAT i Aalborg, og nu får hun foden under eget komfur i Hune.

Der er ansat kokke og servicepersonale, og pt. tæller medarbejderstaben omkring 25 personer, og restauranten har åben for bespisning alle dage undtagen mandag.

Menukortet har Amalie Thomsen udformet i samarbejde med en anden kok, og i forbindelse med receptionen vil der blive mulighed for at få en smagsprøve på, hvad køkkenet kan tilbyde

- Der bliver tale om god, hjemmelavet mormormad, og desuden vil vi også tilbyde franskinspirerede menuer. Menukortet vil blive udskiftet tre-fire gange om året og tilpasset sæsonens råvarer, siger Amalie Thomsen.

Udover at der er mulighed for at få godt til ganen vil der løbende blive arrangeret koncerter både med og uden billetsalg.

Første event finder sted 7. juli, hvor en anerkendt skotsk duo "The Fiddler Duo with Elsa og Gary", kommer og underholder.

Mange uforudsete udfordringer

Ideen om at åbne restaurant opstod sidste år, da Anette Møller Larsens nu afdøde mand, Palle Larsen, luftede tanken.

Desværre døde han efter et sygdomsforløb, men han var overbevist om, at var nogen, der kunne realisere drømmen, så var det hans kone og hans bonusdatter.

- Jeg er sikker på, at han ville være stolt af, at vi er nået hertil, siger Anette Møller Larsen .

- Det har været en udfordring, for der er mange opgaver, vi skal løfte. Det er en ældre bygning, og der er løbende opstået situationer, som vi har skullet reagere på.

- Vi har siddet til byggemøder, har ansat personale, har skullet tage stilling til, hvor stikkontakterne skal placeres, vi har selv kreeret vores menukort osv., siger hun og tilføjer, at hun også er stolt over at se, hvordan datteren har taget opgaven på sig.

-Jeg er faktisk skidestolt af Amalie, hvilket jeg også gav udtryk for i en sms, da jeg sad for mig selv og lod alle indtrykkene bundfælde sig, siger Anette Møller Larsen, der glæder sig over det næsten færdige resultat.

- Palle fik ideen og har gjort det muligt for os at realisere den, og han har aldrig været i tvivl om, at vi kunne gøre det, siger Anette Møller Larsen.