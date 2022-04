Ovenpå udbygnings-debat i Aalborg: Tidligere stadsarkitekt opfordrer til at ændre på loven

Lige siden, resultatet af advokatundersøgelsen om udbygningsaftaler kom ud, er aftalerne blevet omtalt som ulovlige - det gjorde de faktisk allerede før, resultatet kom frem. Men er det givet, at de reelt er ulovlige, og ikke bare på kant med planloven - de har ikke været for en domstol?

Sådan lyder en af pointerne i et nyligt interview med tidligere stadsarkitekt i Aalborg, Peder Baltzer Nielsen, i magasinet Byrummonitor.

Det har ikke været muligt for Nordjyske at få et interview med manden, der de seneste 11 år har sat et massivt aftryk på Aalborg, men til magasinet antyder han, at der muligvis gik politik i den, da man i byrådet kort før kommunalvalget valgte at benytte sig af det ”voldsomme greb i værktøjskassen”, som en advokatundersøgelse er.

Samt at fratrædelsesaftalen skete på hans initiativ, da han ikke kunne se sig selv vende tilbage til sin rolle i Aalborg efter advokatundersøgelsen og den efterfølgende hjemsendelse.

"Baggrunden for min måde at arbejde på har jo været meget dialogorienteret. Dialog, dialog, dialog. Og der kan jeg ikke lige se mig selv komme tilbage efter det, der er sket, hvor jeg så skal i dialog med blandt andet developerne og bygherrerne, for hvorfor skulle de gå i dialog med mig – for nu at sige det lidt firkantet," siger Peder Baltzer Nielsen, der fortæller, at han har fået mange fantastisk fine tilkendegivelser fra developere siden sin hjemsendelse.

Den tidligere stadsarkitekt, der i dag er 68 år, fortæller i øvrigt, at hans plan var at trække sig indenfor få år fra posten efter et halvt års overlap med en ny stadsarkitekt, så han kunne overdrage butikken til den nye.

Advokaterne har forholdt sig til en kultur

I interviewet i Byrummonitor anerkender Peder Baltzer Nielsen, at han har haft det overordnede ansvar for udbygningsaftalerne i kommunen, da han og hans afdeling har siddet med lokalplanerne og udbygningsaftaler.

Men han kan ikke erklære sig enig med advokatfirmaets konklusion om, at han og andre har forvaltet udbygningsaftaler i strid med planloven.

"Det er jo ikke entydigt, som det også fremgår af advokatundersøgelsen, at initiativet er kommet fra kommunen. Der er konkluderet på baggrund af – så vidt jeg har forstået, for jeg har ikke set alt – en kultur, som Horten har læst sig til via nogle interne mails mellem nogle medarbejdere, hvor de i stedet for at skrive mails kunne have stået og snakket om det ved kaffemaskinen, og nogle notater tilbage i 2012, som i øvrigt aldrig er godkendt af direktionen – jeg har ikke set dem – hvor medarbejderne måske lidt kækt, om jeg så må sige, omtaler, hvordan man kan bruge det her redskab," siger Baltzer, der mener, at han skulle have holdt mere øje med tilgangen til aftalerne.

Men dybest set er han kritisk over for paragraffen i planloven, der ifølge ham er umulig at håndtere, hvad angår kravet om frivillighed i indgåelsen af udbygningsaftaler.

”Der må jo være nogle jurister, som kan hjælpe med, at det ikke har den der ubehagelige usikkerhed omkring frivillighed. Hvis du er developeren, og jeg er planlæggeren, så skal jeg jo sidde og kigge ud ad vinduet, og der skal være tavst i møderummet, indtil du måske siger: ’Kunne man forestille sig, at jeg investerede i det lyskryds?’. Så langt er det jo, det skal gå – sådan lidt karikeret sagt – og det er jo næsten umuligt at arbejde i, siger Peder Baltzer Nielsen, der lufter bekymring for, at der efter sagen i Aalborg kan opstå et bureaukrati, som dansk byplanlægning og byudvikling ikke har godt af.

