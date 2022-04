Overraskelse - her kan Skagen sammenligne sig med Aalborg

SKAGEN:Borgmesteren i Frederikshavn Kommune, Birgit Hansen (S), fortæller, at der er efterspørgsel på almene boliger i Skagen, og at hun derfor glæder sig over økonomiudvalgets beslutning tirsdag.

Her blev medlemmerne enige om at give Frederikshavn Boligforening lov til at opføre 12 almene boliger på Kirkevej 21, tæt på Kulturhuset Kappelborg.

En populær definition på almene boliger lyder således: "Uanset hvor gammel du er, og hvor meget du tjener, kan du bo til leje i en almen bolig. Boformen er for unge og gamle og alle der imellem, for singler og familier, nydanskere og gammeldanskere, for rige og fattige".

Og sådanne boliger er der altså mangel på i Skagen.

- Det specielle er jo, at Frederikshavn Kommune rigtig meget ligner Aalborg, når det handler om almene boliger - modsat Brønderslev og Hjørring kommuner, hvor der ikke er så mange, som vælger at bo i almene boliger. Måske er det en del af Frederikshavn Kommunes DNA med de her arbejderbyer, hvor mange vælger at bo i almene boliger, siger Birgit Hansen.

Højde og bevaringsværdig pumpestation

I forbindelse med den offentlige høring, er der kommer nogle indsigelser, blandt andre fra Nordjyllands Kystmuseum.

På området ligger et gammelt pumpehus, som ifølge Slots- og Kulturstyrelsen er en bevaringsværdig bygning, der rummer mange originale detaljer, men som i dag fremstår meget nedslidt.

Desuden er der kommet en indsigelse over højden på det kommende byggeri, som vil skyde op i tre etager.

- Vi har selvfølgelig læst dem, og indsigelserne har været igennem plan- og miljøudvalget og nu økonomiudvalget. Og vi er enige om, at vi nu bliver nødt til komme videre og gennemføre projektet. Hvad angår det gamle pumpehus, er der jo ikke tale om en fredning, for så havde det været et "no-go". Og af og til er det sådan, at gamle ting er nødt til at lade livet for at nye ting kan komme til.

- Hvad angår højden på boligerne er det en problemstilling, vi selvfølgelig også tager alvorligt. Men den rå udgave er jo, at det er billigere at bygge højere, for på den måde får man mere for pengene. Sådanne nogle praktiske ting indgår jo også i sådant projekt, og vi vil rigtig gerne diskutere det. Men indsigelserne omkring højden ændrer heller ikke ved projektet, siger Birgit Hansen.

Næste skridt i sagen er, at de kommende almene boliger i Skagen skal have den endelige godkendelse af byrådet.