På denne vej kan du blive snydt: Bilen foran dig holder stille

På denne nordjyske vejstrækning skal du holde tungen lige i munden, så du ikke bliver snydt af et synsbedrag.

Bilen foran dig midt på kørebanen triller ikke, som du måske i første omgang troede, afsted med en fart af 40 km/t. Den holder bomstille.

Sådan parkerer bilisterne nemlig på denne vej - midt ude på kørebanen - hvis de er lovlydige. Det giver plads til, at nogle af dine medtrafikanter kan passere sikkert - på cykelstierne.

Trafiksikkerheden på Banegårdsvej i Hobro, en vej med villaer og blandet erhverv i form af bager, renseri, garnbutik og tandlæge, er kommet i fokus.

Mariagerfjord Kommune har bestilt en trafikanalyse hos sin rådgiver, Rambøll, for at få et bud på, om der kan gøres noget - og i så fald hvad.

Banegårdsvej i Hobro er bøvlet - bilisterne parkerer på kørebanen for at give plads til cyklisterne, og det giver trængsel. Den årvågne bilist bemærker naturligvis, at den parkerede bil ikke har lys på og altså står stille. Foto: Lars Pauli

Byrådsmedlem Christian Johnson (K) fra Hobro oplever, at det giver voldsomme udfordringer, når en bybus bliver "fanget" bag parkerede biler på Banegårdsvej, og trafikken går helt i stå.

Christian Johnson er en del af et flertal i teknik- og miljøudvalget i Mariagerfjord Kommune, som vil "stramme op" med skiltning og en lokal kampagne om korrekt parkering.

Den billigste løsning af tre, som forvaltningen er disket op med.

- Banegårdsvej er på min top fem over trafikale problemer i Hobro, som vi skal have løst. Jeg stemte for en lille løsning. Det ville have været ønskværdigt med en model 3.

- Men hvordan skulle vi finde et tocifret millionbeløb til det? Pengene ville være bedre brugt på Brogade og Hostrupvej, siger Christian Johnson.

Kunderne brokker sig

Annette Sigurdsson, indehaver af Hobro Renseri, siger at næsten hver anden af hendes kunder brokker sig over p-forholdene på Banegårdsvej.

- Vi skal passe på de svage trafikanter. Men der er næsten ingen cyklister på Banegårdsvej længere, siger Annette Sigurdsson, indehaver af Hobro Renseri. Arkivfoto: Grete Dahl

- Det som er så træls er, at de skal holde midt på vejen for at parkere lovligt. Der er en dytten og gøren ved.

Annette Sigurdsson foreslår, at kommunen fjerner cykel-symbolerne på cykelstierne og lader bilisterne parkere helt ind til fortovet - sådan som de gjorde, før Nordre Skole lukkede i 2012.

Hun ser ikke mange skolebørn på cykel om morgenen - hun formoder, at de bliver kørt i skole af deres forældre eller cykler en anden vej.

Aktuelt er det helt tosset om morgenen, hvor folk holder i kø fra bageren på Banegårdsvej til lyskrydset ved Hostrupvej, fordi Skivevej er lukket.

- Men så finder folk da ud af, at der er et renseri!, lyder det fra Annette Sigurdsson.

Lokalkendte trafikanter

Rambøll mener, det kan skabe forvirring hos bilister og cyklister, at bilerne ikke parkerer ens langs strækningen. Men samtidig er det indtrykket, at de lokale navigerer hjemmevant.

- På besigtigelsen bar kørselsadfærden præg af, at trafikanterne var lokalkendte, noterer Rambøll.

Tre løsningsforslag til Banegårdsvej i Hobro Løsningsforslag 1: Generel opstramning af strækningen, herunder skilte og afmærkning. Lokal kampagne i forhold til, hvordan der skal parkeres på strækningen (husomdelte foldere). Prisen er 100.000 kroner, som kan findes på det nuværende budget. Løsningsforslag 2: Farvet asfalt eller anden belægning – f.eks. en farvet ”grip” - til cykelbanerne samt en generel opstramning af afmærkningen på strækningen. Løsningsforslag 3: Fokus især på forskønnelse og på at skabe en strækning, der er æstetisk flot kombineret med den ønskede trafikafvikling og hastighed på strækningen. Kilde: Mariagerfjord Kommune VIS MERE

For den billigste løsning på Banegårdsvej stemte foruden Christian Johnson også Per Kragelund (V), Niels Erik Poulsen (V), Per Husted Nielsen (S) og Rikke Fonnesbæk.

Imod stemte udvalgsformand Jørgen Hammer Sørensen (DF) og Niels Peter Christoffersen (S). De to Hobro-politikere ønsker, at kommunen skal arbejde videre med løsning 3.

- Det er pudsigt, at det kun er os to, som kører på vejen hele tiden, som vil være med til det, siger Jørgen Hammer.

Et mindretal i teknik- og miljøudvalget vil give Banegårdsvej i Hobro den helt store tur. Flertallet mener, at en parkerings-kampagne vil være tilstrækkeligt. Foto: Lars Pauli

Rambøll mener, at de parkerede biler kun har "begrænset betydning" for fremkommeligheden på Banegårdsvej:

Hastighedsdata viser nemlig, at bilisterne kører tæt på den anbefalede hastighed, 40 km/t, i morgen- og eftermiddagstimerne, hvor trafikbelastningen er størst.