Skagen skovler penge ind på parkering

FREDERIKSHAVN:Var du i Skagen sidste år? Og havde du bilen med?

Hvis ja har du sikkert bidraget til et solidt regnskab på knap fire millioner kroner, som Danmarks nordligste by har fået i kassen via indtægter på parkering.

Det er FDM, som har foretaget en gennemgang af de kommunale parkeringsindtægter i 2021. Og her ligger Frederikshavn Kommune nummer 15 (målt efter de højeste indtægter) med præcis 3.810.291 kroner.

I Frederikshavn Kommune er det gratis at parkere i Frederikshavn og Sæby på de kommunale parkeringspladser, så pengene kommer altså alene fra Skagen. Det skal samtidig ses i lyset af, at det kun er i juni, juli og august, at det koster penge at parkere i Skagen på en del af de kommunale pladser.

I Frederikshavn by er der ganske vist betalingsparkering visse steder, men så er det private virksomheder, som står bag indtjeningen.

Tommy Rise er centerchef hos park- og vej, og han fortæller, at betalingsparkering i Skagen er en aftale, som ligger helt tilbage til den gamle Skagen Kommune.

Presset er stort

Presset er stort på Skagen i sommermånederne, og rigtig mange vil gerne parkere.

Så for at holde et flow i trafikken og for at sikre, at man ikke bare kan langtidsparkere sin bil og tage pladsen fra andre, indførte politikerne altså betalingsparkering i sommermånederne.

Skagen har ikke mange muligheder for at anlægge nye parkeringspladser, så p-indtægterne er fortsat år efter år.

Det ser pænt ud

Fire millioner kroner fylder umiddelbart ret meget i en kommune, som kun tilbyder de ældre borgere rengøring hver tredje uge.

Så var det ikke oplagt, at kommunen i højere grad tog sig betaling på udvalgte steder?

- Vi kommer til at se på det stigende antal autocampere, som besøger vores kommune. Blandt andet er det gratis at parkere og overnatte på Palmestranden i Frederikshavn. Det kommer vi til at diskutere. Jeg er ikke afvisende for nye tiltag og forslag, men den seneste autocampersæson kommer vi helt sikkert til at evaluere, siger Karsten Thomsen.

Undersøgelsen fra FDM viser, at de danske kommuners indtægter fra parkering ligger tæt på en milliard kroner. Holdningen fra FDM er, at pengene burde gå til mere og bedre parkering.