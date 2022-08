Peter og Mariane flytter til nyt boligområde i Brønderslev - kom med indenfor

BRØNDERSLEV:Drachmannshave er navnet på et nyt boligbyggeri i Brønderslev.

Boligerne i Drachmannshave - Nybyggede dobbelthuse, fordelt på to enkeltboliger på hver 100 kvm. - Etape 1 (nr. 1-16) forventes klar til indflytning pr. 1/1-2023. - Hver bolig har 35 kvm. integreret carport samt 11 kvm. skur. - Have og terrasse til hvert hus udgør ca. 200 kvm. - Boligerne er indrettet med entre, bryggers med direkte adgang fra carport, kombineret køkkenalrum og stue, badeværelse, soveværelse og værelse. - Bil-ladestik til hver bolig - Udvendige fliser på alle sider af boligen - Komplet haveanlæg med terrasse og græs Kilde: www.drachmannshave.dk

I alt 16 boliger vil stå klar til indflytning 1. januar 2023, og torsdag eftermiddag havde projektlederne bag byggeriet inviteret de kommende beboere til et smugkig på de nye boliger.

To af de kommende beboere er 72-årige Peter Jørgensen og 70-årige Mariane Reng Jørgensen. De har boet i Brønderslev hele deres liv, men havde i overvejelserne at flytte udenbys på et tidspunkt. Børnebørnene i Brønderslev holdt dem dog i postnummer 9700.

Peter Jørgensen og Mariane Reng Jørgensen flytter ind i nummer 11, når de indtager Drachmannshave til januar. Det er netop deres kommende hoveddør, de står foran her. Foto: Simon Jensen

- Vi har fem børnebørn i byen, og dem kunne vi ikke flytte fra. Og så kan vi heller ikke længere finde tid og kræfter til hus med have, så det bliver skønt at komme herud og ikke skulle tænke på det, siger Peter Jørgensen.

- Vi glæder os til at flytte ind i det nye år og håber på, at det bliver fantastisk at bo her, supplerer Mariane Reng Jørgensen.

Søren Nørgaard er medindehaver af Ejendomsselskabet Drachmannshave Foto: Simon Jensen

Søren Nørgaard er én af i alt tre initiativtagere til projektet Drachmannshave. Han har ellers en baggrund inden for bankverdenen - og faktisk er dette boligprojekt hans allerførste af slagsen.

- Alt er gået over forventning. Vi fik hurtigt afsat de 16 boliger på trods af, at vi sendte lejekontrakterne tidligt ud og også krævede indbetaling af depositum tidligt.

- Målet er at skabe både tryghed og fællesskab for de nye beboere i Drachmannshave, fortæller Søren Nørgaard.

Søren Nørgaard var tilfreds med torsdagens fremvisning og sammenkomst for de kommende beboere i Drachmannshave. Foto: Simon Jensen

Du kan komme med rundt i en prototype på én af de 16 nye boliger i Drachmannshave i billedgalleriet nedenfor.

Drachmannshave - nyt boligprojekt i Brønderslev