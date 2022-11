Planer om et nyt sommerhus- og boligområde i Blokhus

BLOKHUS:Der er stor efterspørgsel på sommerhuse og huse i Blokhus, men det kan et nyt boligområde formentlig råde bod på.

Ejeren af et areal på godt 18.000 kvadratmeter vest for Blokhus By Camping ønsker at opføre 40 boliger på den sydlige del af arealet og desuden et pensionat i den nordlige del af området.

Teknik- og miljøudvalget skulle på sit seneste møde tage stilling til, om der skulle udarbejdes et lokalplansforslag for området, og overordnet er politikerne positive over for projektet.

- Vi kan i princippet godkende projektet, men vi er dog af den opfattelse, at bebyggelsen bliver for tæt. Derfor ønsker vi en dialog med ejeren af arealet i forhold til, om man kan reducere projektet, siger udvalgsformand Michael Krogsgaard (V).

Visionen bag projektet er at skabe et nyt boligområde for børnefamilier og seniorer med mulighed for fællesskab på tværs af familier og aldersgrupper. Boligerne skal efter planen opføres i et og halvanden plan.

Husene i et plan har en størrelse på 100 kvadratmeter, mens husene i halvandet plan har en størrelse på 115 kvadratmeter. Ifølge skitsetegningerne, der er udarbejdet af N+P Arkitektur i Aalborg, skal områderne mellem boligerne indrettes til rekreative arealer, hvor der er mulighed for bålsted, bænke, legeplads mv.

- Projektet ser spændende ud, og det vil kunne medvirke til at udvikle Blokhus. Der er heller ingen tvivl om, at dette projekt ville kunne imødekomme behovet for ekstra overnatningskapacitet i Blokhus, siger Michael Krogsgaard.

Når ejeren af arealet har fremsendt et nyt oplæg, der tager højde for politikernes ønske om at mindske antallet af boliger, skal udvalget igen tage stilling til projektet. Først herefter kan der udarbejdes et forslag til en lokalplan, som herefter sendes i offentlig høring.