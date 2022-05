Der skal spares, men her bliver det vildt: Nye toiletter til fastboende og turister

FREDERIKSHAVN: Der er godt nyt til alle trængende fastboende og turister i Frederikshavn Kommune.

Politikerne har nemlig valgt at bruge knap tre millioner kroner på enten nye toiletbygninger eller en renovering af toiletbygninger rundt om i kommunen.

Toiletbygningen ved stranden i Lyngså er mildt sagt ikke tidssvarende. Foto: Kim Dahl Hansen

Frederikshavn Kommune har i alt 37 toiletter, og et nyt er ved at blive bygget i den nordlige del af gågaden i Frederikshavn.

17 er åbne hele året, mens 20 er sæsonåbne.

En lokumskrig

I en turistvenlig kommune er det vigtigt at kunne tilbyde en bred vifte af offentlige toiletter, men også for kommunens borgere er det naturligt at have muligheden for at komme ind på et offentligt toilet.

Blandt andet kunne Nordjyske i 2010 ligefrem berette om en "lokumskrig" i Frederikshavn Kommune.

Toiletterne på Dronning Margrethes Vej i Frederikshavn skal renoveres. Foto: Kim Dahl Hansen

På grund af en anstrengt økonomi havde politikerne valgt enten at lukke toiletterne eller halvere åbningstiden i forhold til 20 offentlige toiletter i kommunen, hvilket mildt sagt skabte en del frustration.

Økonomien er stadig hårdt spændt for i Frederikshavn Kommune, og de forskellige politiske udvalg står foran en hård sparerunde.

En markant forbedring

Derfor kan formanden for teknisk udvalg, Karsten Thomsen (S), glæde sig over, at der er fundet næsten tre millioner kroner til en markant forbedring på toiletfronten.

Borgerne i Frederikshavn Kommune har længe ønsket, at de offentlige toiletter bliver gjort mere tidssvarende. Foto: Kim Dahl Hansen

- Det har længe været et ønske fra borgerne, at de offentlige toiletter bliver opdateret. Derfor glæder vi os over, at vi har fundet pengene, siger Karsten Thomsen.

Pengene er fordelt på følgende måde:

Skolevej 14 i Skagen: Med en totalrenovering af toiletterne kan det øge kapaciteten med fem ekstra toiletter. Prisen for renoveringen er 547.500 kroner.

Sønderklitvej 64 i Lyngså: Her opføres en ny toiletbygning med to toiletter (heraf et handicapvenligt toilet). Den eksisterende toiletbygning blev - efter en politisk beslutning - helårsåbnet februar 2021, hvilket midlertidigt har kunnet lade sig gøre. Bygningen er dog ikke egnet til helårsåbning. Prisen for toiletbygningen er 580.000 kroner.

Krøgen 1 i Bratten: Her kommer en ny toiletbygning med to toiletter (heraf et handicapvenlig). Den eksisterende toiletbygning er ikke tidssvarende og understøtter ikke behovet. Prisen for toiletbygningen 548.000 kroner.

Dronning Margrethes Vej i Frederikshavn (toilettet i porten): Renovering af toiletterne, varme m.m). Prisen for renoveringen er 400.000 kroner.

Østre Strand Vej 110 i Skagen: Her kommer en ny toiletbygning med øget kapacitet på fem toiletter, heraf et handicapvenlig. Kapaciteten er for lille i dag. Prisen for toiletbygningen er 732.000 kroner.