Presset stiger på forhadt skamplet: - Man skal huske, at vi har 1200 sommerhuse omkring os

LYNGSÅ:- Det lyder rigtigt spændende, at der pludselig er blevet så stor interesse om byens skamplet. Udover at brandtomten generer os fastboende, skal man også huske, at vi har 1200 sommerhuse omkring os, siger Jørgen Kristensen, som er nabo til brandtomten i Lyngså.

Først meldte borgmester Birgit Hansen (S) sig på banen og sagde til Nordjyske, at "hun er parat til at gå hele vejen" for at få fjernet brandtomten i Lyngså.

Det skal blandt andet ske via byggelovens paragraf 14, som siger, at "ejendommen skal holdes i en under hensyn til beliggenheden sømmelig stand".

Går til angreb

Det nordjyske folketingsmedlem Preben Bang Henriksen (V) er nu også klar til at gå til angreb.

- Det kan ikke passe, at vi med den ene hånd vil have Danmark i balance og vil promovere bosættelse i yderområder, samtidig med, at kommunerne ikke drager omsorg for at rydde op på ejerens regning således som beskrevet i byggeloven, siger Preben Bang Henriksen.

Han mener derfor, at indenrigs- og boligministeren endnu engang bør præcisere over for kommunerne, at bygninger skal fremstå “sømmelige”.

- Selv om det er et “elastisk” begreb, der blandt andet afhænger af, hvor tæt man er på naboer, så er det helt klart, at byens borgere og naboerne i særdeleshed ikke skal finde sig i at bo ved siden af en brandtomt. Så når borgmester Birgit Hansen siger, at hun vil gå “hele vejen”, så er jeg helt sikker på, at den vej er farbar og kan kun anbefale, at man går i gang så hurtigt som muligt fra kommunens side, siger Preben Bang Henriksen, som dermed er overbevist om, at byggelovens paragraf 14 er et rigtigt godt våben for kommunerne.

Kønt er det ikke... Foto: Bente Poder

Slipper pengene for hurtigt

Det nordjyske folketingsmedlem konstaterer desuden, at den borger, som ejer brandtomten i Lyngså, har fået forsikringssummen udbetalt uden videre fra forsikringsselskabet.

- Her bør lovgivningen sikre, at der altid tilbageholdes et beløb stort nok til at rydde ejendommen. Det problem tager jeg nu op med boligministeren og har allerede stillet § 20-spørgsmål herom. Er det, som jeg frygter, at forsikringsselskaberne bare slipper pengene uden videre, skal loven laves om, siger Preben Bang Henriksen.

Også Birgit Hansen har skrevet til indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S). Og hun er helt på linje med Preben Bang Henriksen.

"Jeg foreslår, at der ved lov sikres, at der tilbageholdes en del af forsikringssummen til, at der er nedrevet og lavet en plan for grunden, og der så udbetales resterende beløb til ejer", lyder det blandt andet i henvendelsen fra Birgit Hansen.