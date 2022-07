Sådan får Wefood masser af frivillige - Jane er én af dem

AALBORG:Festivaler, koncerter og genbrugsbutikker har sværere og sværere ved at skaffe frivillig arbejdskraft. Både de yngre og de ældre har masser af andre ting, de skal, så der er ikke plads til en fast vagt eller to om ugen som frivillig.

- Jeg har masser af ting i mit liv som børn og børnebørn, venner og familie, jeg gerne vil se. Derfor passer det ikke mig at have faste vagter som frivillig, siger Jane Hurup.

Da hun forrige år gik på pension, var hun helt sikker på, at hun skulle lave frivilligt arbejde. Men hun havde ikke lyst til at arbejde i en traditionel genbrugsbutik i et fast vagtskema.

- Jeg ville gerne have fleksibilitet, så jeg ikke skulle gå på kompromis med de ting, jeg også gerne vil have i mit liv, siger Jane Hurup, der er fyldt 68 år men stadig har masser af energi.

Frivillige Zenia er i gang med ét af jobbets vigtigste funktioner. At klargøre indkomne varer til salg. Foto: Jakob Kanne Bjerregaard

De frivillige har ingen indflydelse på hvilke varer, de får ind i butikken. Det er én af dagligdagens små glæder.

- Det er lidt sjovt at se, om det bare er mel og drikkevarer, eller om der måske også er kommet nogle spændende delikatessevarer. Det er fedt at få hjem, griner den tidligere rådgiver i et revionsfirma.

Hun har altid vidst, at hun efter sit arbejdsliv også skulle lave noget frivilligt arbejde.

- Jeg læste om Wefood i Aalborg:nu og kiggede forbi. Da var jeg ikke i tvivl om, at det var der, jeg ville lægge mit frivillige arbejde, siger hun og beskriver sin nye arbejdsplads.

- Det er et stort og dejligt lyst lokale i newyorker-stil - det tiltalte mig. Det, sammenholdt med alle de skønne kolleger, jeg arbejder sammen med, gør, at det altid er hyggeligt at komme på arbejde.

Næsten 50 frivillige kigger med jævne mellemrum forbi og lægger fire timer. Foto: Jakob Kanne Bjerregaard

At være frivillig hos Wefood er nemlig noget anderledes end i de traditionelle genbrugsbutikker. De er nemlig digitale ind til benet og lader de frivillige stå for hver deres "vagtplan".

- Jeg kan gå ind og tage en vagt dagen efter. Eller om 14 dage. For mig handler det om friheden til selv at bestemme, hvornår jeg vil arbejde, siger hun.

Selvfølgelig er der nogen, der holder øje med, om der er folk nok sat på til dagen efter.

- Så skriver de ud i vores Facebook-gruppe og spørger, om der er nogen, der vil tage en vagt. Det fungerer rigtig godt, og det er meget sjældent, vi må holde lukket, fordi der ikke er nok, der har meldt sig på en vagt.

24-årige Kasper Sørensen bruger en del af sin tid på at være frivillig i den nye Wefood-butik på Godsbanen. Foto: Henrik Bo

Der er to-tre på arbejde ad gangen hos Wefood, og der er tre daglige "skiftehold". En bruttotrup på ca. 50 frivillige deles om de cirka 200 månedlige vagter, og ledelsen ser helst, at man møder ind minimum tre gange om måneden.

Jane Hurup startede i Wefood i september og har fået ansvaret for at rekruttere nye frivillige, mens andre frivillige tager andre ansvarsområder, eller bare nyder at komme på job tre-fire timer og så gå hjem igen. Der er lige meget brug for os alle.