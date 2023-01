Sagsbehandler fik uro i maven over miljøproblem - men kommune kører alligevel plan igennem

Brønderslev Kommune planlægger et nyt erhvervsareal her umiddelbart syd for Øster Brønderslevvej. Ejendommen til venstre i billedet planlægges nedrevet for at give plads til erhvervsområdet. Men det kan give problemer, at der er andre naboer tæt på. Størst er udfordringen på baggrund af ejendommen på Aalborgvej 169, som ses nederst til højre i billedet. Eksempelvis skal døgnaktive transportfirmaer - for at overholde miljølovgivningen - holdes i en afstand af mere end 300 meter fra privat beboelse. Arkivfoto: Torben Hansen