Se med: Nu rejses 55 meter høj skorsten på det nye universitetshospital

Et vitalt og ekstremt højt punkt på NAU - Ny Aalborg Universitetshospital – bliver mandag sat op i den nye hospitalsby ved Gistrup.

Det drejer sig om en skorsten, som kommer til at veje hele 59 meter over jorden. Selve skorstenen bliver 55 meter høj, og da den samtidig kommer til at stå fire meter over jorden, bliver den samlede højre 59 meter.

Til sammenligning er skorstenene på Reno-Nord 75 meter og højhuset på Aalborg Universitetshospital Nord 57,1 meter, mens Aalborgtårnet er 110 meter over havets overflade.

Skorstenen skal fungere som aftræksrør til hospitalets nødstrømsanlæg. Det vil sige, at det er backup for den almindelige strømforsyning. Anlægget skal kunne holde hele hospitalet forsynet med strøm, indtil den normale forsyning er tilbage ved et nedbrud.

I denne artikel kan du følge med, når den 55 meter høje skorsten bliver sat på plads.

Skorstenen ankommer til hospitalet i to dele på blokvogne og løftes på plads med mobilkran.

Opgaven ventes at tage en hel arbejdsdag, og du kan følge med i processen i videoen her.