Skifter beton ud med plast: Sådan sikrer vandværket rent drikkevand til 3000 husstande

HURUP:Da de gamle vandtanke i beton hos Hurup Vandværk begyndte at trænge til en udskiftning, skulle direktøren for Energi Hurup Henrik Pedersen til at se sig om efter et nyt og mere bæredygtigt alternativ.

Forskellige muligheder blev målt og vejet, heriblandt rustfrie tanke, som dog ville kræve en tre meter dyb betonsokkel til bygningen, hvor tankene skulle stå.

Men så blev Henrik Pedersen opmærksom på løsningen hos Aarhus Vand, som havde valgt plasttanke, da vandselskabet i 2020 havde fået udskiftet sine betontanke.

Det blev startskuddet til en ny måde at opbevare 300 kubikmeter drikkevand i Hurup Vandværk, som forsyner 3000 husstande:

To store plastrør på 33 meter i længden og en diameter på 2,4 meter, leveret af firmaet Wavin, som efter placeringen på afretningsunderlaget blev samlet on-site.

- Det er genialt og hvad der er endnu bedre er, at vandtankene kan genanvendes efter endt levetid, fortæller Henrik Pedersen.

Han ser stort potentiale i vandforsyningen fremadrettet:

- Jeg kalder det faktisk for fremtidens vandværk, fordi jeg tror på, at det er fremtidens vandværk, siger direktøren.

Projektleder hos Wavin, Thomas Mortensen, supplerer:

- Den lave vægt og lange længder på plastrørene sammenlignet med beton betyder blandt andet hurtig installation og færre svejsninger. Vores tanke bliver lavet i fuldstændig samme godkendte drikkevandsmateriale, som drikkevandsledningerne i jorden. Og de lever op til de samme krav og standarder, som vi producerer drikkevandsrør efter.

Thomas Mortensen uddyber:

- Flere drikkevandsforsyninger står over for de samme udfordringer som Energi Hurup. At skulle udskifte eller renovere til noget, som lever op til den standard, der er i dag med at have to tanke ved siden af hinanden. Det vil sige, at man kan lukke den ene tank ned og stadigvæk køre på den anden, mens man har vedligehold eller inspektion af tankene. Det er med til at sikre, at vandværket kan være i drift 24/7.

Drikkevandstankene i Energi Hurup er netop færdiginstalleret og er blevet dækket med jord. Når foråret melder sin ankomst, skal der sås vilde blomster ovenpå.

- På den måde får vi skabt en biodiversitet på vandværkets område til glæde for både insekter og dyr, siger Henrik Pedersen.