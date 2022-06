Skulder ved skulder og markant enighed i Frederikshavn: - Mon det nogensinde er sket før?

FREDERIKSHAVN:Christina Lykke Eriksen fra SF måtte lige tænke sig om en ekstra gang for at finde ud af, om byrådet i Frederikshavn Kommune nogensinde har været så enige om en sag.

På byrådsmødet onsdag aften kunne alle partier - Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige - sende et fælles høringssvar af sted til Energistyrelsen.

Konklusionen er, at partierne anbefaler opsætningen af fem havvindmøller fire kilometer ud for havnen i Frederikshavn.

Byrådet lægger vægt på den grønne omstilling og den nationale uafhængighed på energiområdet samt behovet for, at borgerne skal være med til at modvirke stigninger i temperaturen og udledningen af CO2.

En visualisering af de kommende vindmøller set fra Europavej. Visualisering: Henrik Gedsoe Askanius

Christina Lykke Eriksen fra SF betragtede det som en festdag, og hun kunne som nævnt ikke huske, hvornår byrådet sidst har stået sammen om at sende et enigt høringssvar af sted.

- Mon det nogensinde er sket før? Det er en festdag, for alle har forstået, at vi er nødt til at gøre noget, sagde Christina Lykke Eriksen.

Karsten Thomsen (S) glædede sig over, at byrådet nu sender et tydeligt signal om, at grøn energi er vejen frem, mens Mette Hardam fra Venstre konstaterede, at verden har forandret sig på kort tid, og at de fem vindmøller måske kan udvikle sig til et energieventyr for Frederikshavn Kommune.

Holdningen er, at den grønne strøm er en grundforudsætning for tiltrækning af nye grønne investeringer og dermed nye arbejdspladser.

Godt klar over omkostninger

Ifølge byrådets høringsvar, er politikerne dog godt klar over, at de fem vindmøller har omkostninger, og at sommerhusejerne på Hirsholmene vil "opleve en væsentlig forandring".

Men byrådet vurderer altså, at gevinsterne ved vindmøllerne vedrørende miljøet klart overstiger generne.

Det er European Energi, som står bag vindmølleprojektet i Frederikshavn.